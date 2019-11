NBA-bestuurslid Van Hoeven stapt op, voelt zich slachtoffer berichtgeving

Jasper van Hoeven legt zijn functie neer als lid van het algemeen bestuur van de NBA. Het publieke debat over Van Hoeven is niet goed voor de NBA, motiveert een woordvoerder van de beroepsorganisatie zijn vertrek. In een uitgebreide mail die hij onder andere aan Accountancy Vanmorgen heeft gestuurd beklaagt Van Hoeven zich over berichtgeving over hem.



Belangenverstrengeling bij benoeming?

Het FD meldt vandaag dat Van Hoeven in de problemen is gekomen vanwege ophef over mogelijke belangenverstrengeling bij de benoeming van de geschorste NBA-directeur Harm Mannak. Zelf ontkent Van Hoeven dat. De opgestapte bestuurder verwijt het FD onjuiste berichtgeving over de kwestie in een uitgebreide mail die Van Hoeven aan andere media heeft gestuurd, waaronder Accountancy Vanmorgen. Volgens hem heeft de verslaggever van het FD ‘over het hoofd gezien dat ik maar een bescheiden deskundige in (potentiële) geschilsituaties uit de Betuwe ben, die uit passie voor het beroep in 2016 is toegetreden tot het AIB bestuur. In zijn speurtocht naar het verhaal achter de op-non-actief stelling van de NBA directeur heeft hij mijn naam gevonden. Vervolgens stalkt hij mij onverminderd om me nog meer info te ontlokken. Dat is voor mij en de NBA de reden om mijn linking pin positie binnen het AB over te dragen aan een collega uit het AIB bestuur. Spectaculairder kan ik het helaas niet maken.’

Benoeming Mannak

Jasper van Hoeven was betrokken bij de benoeming van Mannak als interim-directeur van de NBA. Volgens het FD is die betrokkenheid omstreden omdat Van Hoeven een dubbelrol had; hij verdiende enige tijd zijn brood met een commercieel bureau voor interim-managers en droeg ook Mannak voor. Naar de in september op non-actieve gezette Mannak laat de NBA momenteel onderzoek uitvoeren door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright naar aanleiding van berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp.

‘Uitbreiding’ onderzoek

Het FD meldde half oktober dat het onderzoek zich uitbreidde tot NBA-bestuurslid Van Hoeven omdat hij Mannak in het zadel zou hebben geholpen terwijl hij zich ook bezighield met het plaatsen van interim-bestuurders. Van Hoeven zegt daar nu over dat de suggestie dat hijzelf onderwerp van onderzoek is niet klopt. ‘Dat is niet het geval. Onder meer alle bestuurders worden gehoord, vandaar dat ook ik ben gehoord. […] Mijn betrokkenheid wordt niet onderzocht. Ik ben enkel gehoord in het kader van het lopende onderzoek naar de heer Mannak.’

‘Niet in het zadel geholpen’

‘Ik heb nog nooit een interim bestuurder geplaatst’, meldt de opgestapte bestuurder bovendien. ‘Naast mijn werkzaamheden als deskundige in (potentiële) geschilsituaties en managing partner van The Perfect Fit plaatste ik met enige regelmaat interimmers. Dit waren met name financials.’ Ook was er volgens Van Hoeven geen sprake van het ‘in het zadel helpen’, van Mannak. ‘Ik heb de heer Mannak enkel bij de selectiecommissie geïntroduceerd, als één van vijf in mijn ogen geschikte kandidaten. De selectiecommissie heeft twee van deze kandidaten voor gesprek uitgenodigd, alsmede één of enkele door collega bestuurders aangedragen kandidaten. In deze gesprekken is de heer Mannak als meest geschikt overgekomen. Met het selectietraject heb ik geen enkele bemoeienis gehad en evenmin met de daaruit voortvloeiende plaatsing en met de aansturing van de heer Mannak nadien.’

Ledengroep accountants in business

Van Hoeven is nog wel voorzitter van de accountants in business-ledengroep. Of hij dat ook mag blijven is volgens het FD onzeker. Ook dat is volgens Van Hoeven echter onjuist, meldt hij in de mail. ‘Ten eerste kan ik u melden dat ik mijn termijn als voorzitter van het bestuur van de AIB ledengroep gewoon kan uitdienen tot mei 2020. Dat heeft nooit ter discussie gestaan binnen het AIB bestuur!’