Onderzoek naar Mannak in afrondende fase

De NBA laat weten dat het onderzoek naar de op non-actieve gezette algemeen directeur Harm Mannak zich in de afrondende fase bevindt. Naar verwachting kan er op korte termijn uitsluitsel worden gegeven, meldt de beroepsorganisatie.

De NBA zette Mannak in september op non-actief na berichtgeving over een nevenfunctie van Mannak. Het FD meldde dat er sprake was van belangenverstrengeling, nadat hoogleraar Marcel Pheijffer er in een column op wees dat Mannak zakelijke banden met Andy Fastow heeft. De Enron-fraudeur sprak op een bijeenkomst over fraude en fraudepreventie van de NBA in Amsterdam. Mannak en Fastow zijn allebei aandeelhouder in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. De NBA-directeur is daar sinds augustus ook commissaris. Zowel toen hij dat commissariaat accepteerde als toen hij Fastow naar Nederland haalde heeft Mannak het gedeelde aandeelhouderschap niet gemeld bij het NBA-bestuur, bevestigde hij ook zelf.

Onderzoek Mannak langer dan aangekondigd

De beroepsorganisatie gaf vervolgens het gespecialiseerde advocatenkantoor Norton Rose Fulbright opdracht om de kwestie te onderzoeken. Aanvankelijk werd gemeld dat het NBA-bestuur verwachtte dat het onderzoek naar Mannak enkele weken in beslag zou nemen. Dat duurde langer, maar inmiddels is het onderzoek volgens de NBA dus bijna afgerond. ‘Zoals het bestuur eerder heeft aangegeven staat in het proces zorgvuldigheid voorop. Die zorgvuldigheid vereist dat op de geëigende wijze ruimte wordt gegeven aan betrokkenen, zoals bij dit soort processen gebruikelijk. Het bestuur realiseert zich dat het proces reeds geruime tijd duurt, maar acht de genoemde zorgvuldigheid belangrijk.’

Van Hoeven

Deze week stapte algemeen bestuurslid Jasper van Hoeven op na berichtgeving over zijn betrokkenheid bij de aanstelling van Mannak. Zelf ontkent Van Hoeven daarvan (financieel) voordeel te hebben gehad, zoals wel werd gesuggereerd. Van Hoeven legde ook zijn voorzitterschap van het bestuur van de NBA-ledengroep Accountants in Business (AiB) neer.