Van Hoeven legt ook voorzitterschap ledengroep neer

Jasper van Hoeven legt ook zijn voorzitterschap van het bestuur van de NBA-ledengroep Accountants in Business (AiB) neer, heeft de NBA dinsdagavond gemeld. Van Hoeven stapte eerder op dinsdag ook al op als bestuurslid van het algemene bestuur van de NBA, nadat er discussie was ontstaan over zijn rol bij de aanstelling van de in september op non-actieve gezette algemeen directeur Harm Mannak.

Het publieke debat over Van Hoeven is niet goed voor de NBA, motiveerde een woordvoerder van de beroepsorganisatie zijn vertrek als algemeen bestuurslid. In een uitgebreide mail die Van Hoeven onder andere aan Accountancy Vanmorgen stuurde beklaagde het opgestapte bestuurslid zich over berichtgeving over hem in het FD.

Van Hoeven toonde zich eerder op dinsdag nog wel gemotiveerd om door te gaan als voorzitter van de accountants in business-ledengroep. Of hij dat ook mocht blijven was volgens het FD onzeker, maar volgens Van Hoeven was die berichtgeving onjuist. ‘Ten eerste kan ik u melden dat ik mijn termijn als voorzitter van het bestuur van de AIB ledengroep gewoon kan uitdienen tot mei 2020. Dat heeft nooit ter discussie gestaan binnen het AIB bestuur!’

Mededeling NBA

Van Hoeven heeft nu echter ook besloten zijn functie bij de AIB-ledengroep neer te leggen, meldt de NBA. ‘Het AiB-bestuur respecteert zijn besluit. […] De Ledengroep AiB besloot recent al om binnenkort een nieuw bestuurslid af te vaardigen als zogenaamde linking pin in het bestuur van de NBA. De ledengroep nam dat besluit in het licht van de ophef in de media over de AiB-voorzitter.’

Reactie Van Hoeven

Jasper van Hoeven zelf meldt over zijn opstappen als voorzitter van de AiB-ledengroep aan Accountancy Vanmorgen: ‘Belangrijkste reden daarvoor is dat ik mijn ambities binnen de NBA niet vanuit het bestuur van de ledengroep kan realiseren. Verder is een van mijn principes is om alleen te investeren in zaken waar ik energie van krijg. De NBA heeft de afgelopen weken vooral energie gekost. Daarnaast speelt mee dat ik structureel te veel (erg leuk) werk op mijn bord heb.’