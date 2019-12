NBA-bestuur voorlopig uit de brand na ledenvergadering

De gemoederen liepen maandagavond 16 december niet echt hoog op, op de ledenvergadering van de NBA te Nieuwegein. De 150 aanwezige leden vonden blijkbaar dat het bestuur voldoende het boetekleed heeft aangetrokken in wat nu wordt de nasleep van NBA-bestuurssoap. Kritische vragen naar aanleiding van alle commotie rond ex-directeur Mannak werden er gesteld. Maar die ene grote vraag, zoals aangekondigd door Novaa-voorzitter Marco Moling ‘Waarom stap het bestuur, en met name de voorzitter, niet op?’ kwam in essentie niet aan de orde. De agenda van de NBA-ledenvergadering omvatte gebruikelijke agendapunten. 3 nieuwe verordeningen, de begroting voor 2020, notulen van de vorige vergadering, plannen en goede voornemens voor het komend jaar, aanwijzing van een nieuwe controlerende accountant en gebruikelijke verenigingszaken. Behalve dat ene, laatste punt van de agenda, dat toch buiten de reguliere, gebruikelijke ledenvergaderingsagenda viel.

NBA-bestuurssoap

Het dossier Mannak, oftewel de schorsing en het onvrijwillige afscheid van een van de NBA-directeuren. Tot een frontale aanval op het bestuur van de NBA kwam het niet, de door Marco Moling aangekondigde discussie over het functioneren van het bestuur en het hinten naar mogelijk aftreden kwamen niet aan de orde.

Bestuurslid Esther van der Vleuten benadrukte nog eens dat het onderzoek naar directeur Mannak – uitgevoerd advocatenkantoor Norton Rose Fulbright – nadrukkelijk niet is uitgevoerd door de huisadvocaat van de NBA. En dat de rapportage door het kantoor is uitgebracht ‘zonder last of ruggespraak.’ Met andere woorden de onderzoekers konden, zo stelde het NBA-bestuurder, ongehinderd hun werk doen. De conclusie van het rapport werden opnieuw benadrukt: onvoldoende transparant gedrag, geen melding van nevenfuncties, het voorstellen van een sideletter in het kader van WNT-normen. Het cumulatieve geheel vormde voor het bestuur aanleiding om met interimbestuurder Mannak te breken.

Kritische vragen

Dat wil niet zeggen dat er geen – soms ook kritische vragen – werden gesteld. Maar het merendeel van die vragen werden door bestuurslid Esther van der Vleuten en voorzitter Marco van de Vegte keurig beantwoord.

Marco Moling constateerde dat er ‘ontegenzeggelijk dingen niet goed gegaan zijn binnen het bestuur’ en vroeg naar de reflectie daarop op korte en lange termijn. Dat eerste werd ook ruimhartig door de NBA-bestuurders erkend. Andere vragen vanuit de ledenvergaderingbetroffen de mogelijke kosten die deze affaire Gemet zich meebrengt en of het NBA-bestuur daar een bijdrage aan zou willen leveren. Het antwoord op dat laatste onderdeel bleef achterwege. Lopende de juridische afwikkeling van het dispuut met de ex-directeur kon/wilde bestuur geen uitspraak doen over de kosten die dit geheel met zich mee gaan brengen. Een andere suggestie van een van de leden was het instellen binnen de NBA van de functie van compliance officer. Waarop gereageerd werd door te stellen dat dit in het kader van het aangekondigde onderzoek ‘zelfreflectie NBA’ zal worden meegenomen.

Ex-bestuurder Mannak kreeg eveneens nog de gelegenheid om zijn verhaal op de ledenvergadering te doen. Hij stelde opnieuw zich niet te herkennen in het onderzoek, feiten zouden niet kloppen en niet alle informatie is in het dossier opgenomen.

Grote vuurwerk bleef uit

Genoeg kritische vragen: WNT-normen, kosten van de hele affaire, imagoschade die de NBA nu oploopt. Maar alles leidde niet tot felle verhitte debatten en verschillen van meningen. Niemand is blij met de gang van zaken en leden wezen naar de verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar de beslissing om afscheid te nemen van directeur Mannak werd door de NBA-leden niet betwist.

De gestelde en antwoorden sloten bijna naadloos aan bij de vrijdag aangekondigde zelfreflectie. Hierin komen flink wat aspecten aan de orde zoals die spelen binnen de NBA:

Interne communicatie,

Communicatie directie, dagelijks bestuur, algemeen bestuur

Aanname beleid

Salariëring van medewerkers (arbeidsovereenkomst of management BV)

Aannamebeleid

Enz.

In feite een breed onderzoek naar de kwaliteit en de wijze waarop e.e.a. binnen de NBA is georganiseerd.

Hoe kon bestuurder ooit worden aangenomen?

Eén vraag hebben de onderzoekers en daarmee de NBA echter gemist. En die vraag werd gisteravond wel gesteld. Hoe kon het gebeuren dat de NBA een interim bestuurder aanneemt met een verleden als onderhavige ex-bestuurder. Kijk naar de bestuurlijke debacles van bestuurder bij o.a. het Orkest van het Oosten.

Het antwoord van NBA-bestuurder Van der Vleuten was dat het aannemen van interimbestuurder Mannak nu geen onderwerp van onderzoek was!