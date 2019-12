Mannak stapt naar de rechter: ‘onderzoek niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig’

De vrijdag door het NBA-bestuur aan de kant gezette algemeen directeur Harm Mannak noemt het onderzoek door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright naar hem ‘niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig.’ Mannak: ‘De daaruit getrokken conclusies zijn aantoonbaar onjuist. Het gebruiken van dit rapport is onrechtmatig. Ik zal de opzegging van mijn contract dan ook voor de rechter betwisten.’

‘Ik heb naar eer en geweten met de volle inzet en plezier de afgelopen jaren voor de NBA gewerkt aan een cultuurverandering binnen de NBA’, reageert Mannak in een verklaring. ‘Tot volle tevredenheid van alle betrokkenen, dat is ook in een verslag vastgelegd. In augustus is met het bestuur nog gesproken over een verlenging van mijn contract met een periode van drie jaar. Ik had mijn werk bij de NBA ook graag voortgezet, want het is nog lang niet klaar.

Ik heb steeds in goed overleg met het bestuur gewerkt. Over mijn nevenactiviteiten ben ik zorgvuldig en open geweest, naar de voorzitter en naar het bestuur. Dat nu anders wordt gesuggereerd is niet alleen pijnlijk, maar ook onjuist. Een suggestie die vooral wordt gewekt in het onderzoek van Norton Rose Fulbright, een onderzoek dat niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig is:

− Norton Rose Fulbright is advocaat van de NBA en daarom niet onafhankelijk en per definitie partijdig.

− Het onderzoek ontbeert een openbare en ook voor mij onbekende volledige onderzoeksopdracht en er was geen deugdelijk onderzoeksprotocol.

− De conclusies die Norton Rose Fulbright in het eigen onderzoeksrapport heeft getrokken sluiten niet aan op de feiten. Het feitenonderzoek door KROLL, een divisie van Duff & Phelps, toont bovendien aan dat ik aan de meldingsplicht van nevenfuncties heb voldaan.

− De rapportage en de conclusies van het feitenonderzoek zijn ten onrechte niet aan het rapport toegevoegd. Norton Rose Fulbright beperkt zich tot een management samenvatting.

− Een lijst van getuigen ontbreekt, de verklaringen zijn op anonieme basis gedaan en niet toegevoegd aan het rapport dus niet kenbaar voor mij. Deze verklaringen en de daaruit voor het rapport gemaakte selectie in het rapport zijn daardoor niet traceerbaar en verifieerbaar.

Op basis hiervan ben ik van mening dat het onderzoek onzorgvuldig is geweest en niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De daaruit getrokken conclusies zijn aantoonbaar onjuist. Het gebruiken van dit rapport is onrechtmatig. Ik zal de opzegging van mijn contract dan ook voor de rechter betwisten.’

UPDATE | Mannak: ik heb wel degelijk open kaart gespeeld over KeenCorp

Gevraagd om specifieker te zijn over wat Mannak bedoelt met ‘De conclusies die Norton Rose Fulbright in het eigen onderzoeksrapport heeft getrokken sluiten niet aan op de feiten’ antwoord Harm Mannak:

‘Bij het trekken van de conclusie door Norton Rose is van wat ik aan stukken heb ingebracht en gemeld niets meegenomen. Uit het onderzoek van de forensisch accountant blijkt dat ik in maart 2018 al heb gewezen op mijn rol met Fastov en ook op het feit dat we beide aandeelhouders zijn in KeenCorp. Mijn commissariaat was ook bekend. Ik heb daar dus wel degelijk open kaart over gespeeld. Bovendien heb ik toestemming gekregen om voorzitter van de RvC van Keencorp van voorzitter en vice voorzitter van de NBA. Dat ligt in documenten vast. Die relatie was dus sinds 2018 bekend bij de NBA. Ik heb Fastov niet uitgenodigd voor bijeenkomsten, dat deed de NBA, net als de FIOD daarvoor. Ik heb de NBA wel gewezen op mijn relatie met Fastov toen ik van de uitnodiging zowel in 2018 als in 2019 hoorde. Dat werd niet als een probleem gezien.



Het is ook niet zo dat ik de Fastov naar Nederland liet halen. Het was het idee van de afdeling communicatie met instemming van de voorzitter, Marco van de Vegte van de NBA. Die had Fastov bij de FIOD horen spreken en was daar enthousiast over. Ik heb daarbij juist gewezen op mijn relatie met Fastov en de voorzitter zag daar geen probleem in. Het is dus wel degelijk besproken destijds, zo blijkt uit het forensisch rapport.’

NBA-reactie

Een NBA-woordvoerder laat desgevraagd weten: ‘Het betreft een zeer zorgvuldig onderzoek op onafhankelijke basis, waarin ook bovenstaande gebeurtenissen in zijn betrokken. De conclusies van het onderzoek spreken wat de NBA betreft voor zich.’