Moling (Novaa): ‘NBA-bestuur kan beter aftreden’

Novaa-voorzitter Marco Moling heeft het NBA-bestuur een aantal vragen gesteld als inbreng voor de algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging maandagavond. Zijn meest prangende vraag naar aanleiding van de rol die het bestuur heeft gespeeld in aanstelling en vertrek van algemeen directeur Harm Mannak: ‘Waarom stapt het bestuur, en met name de voorzitter, niet op?’

‘Rond het vertrek van Mannak heeft zich een tenenkrommende soap ontwikkeld’, aldus Moling, ‘waardoor de campagne die bedoeld was om het vertrouwen van het publiek terug te winnen steeds meer een vlag op een stinkende modderschuit wordt.’ Moling laat vervolgens de kwestie als een klassiek drama in vijf bedrijven de revue passeren, waarbij hij telkens kritische vragen stelt. Hij wil bijvoorbeeld weten of het NBA-bestuur bij de aanstelling van Mannak op de hoogte was van de financiële malaise bij het Orkest van het Oosten, waar hij leiding aan had gegeven. Verder vraagt de Novaa-voorzitter zich af waarom hij een vaste aanstelling kreeg, ‘ondanks zijn poging om de wet te ontduiken en de NBA daarin mee te slepen’, wijzend op aanvullende beloningsafspraken in een ‘side letter’.

Schimmigheid rondom relationele banden

Verder wil Moling opheldering over het inschakelen van adviesbureau Knyfe Ealdormann bij het vernieuwingsproces NBA Open. Mannak zou een ‘relationele band’ hebben met het bureau. ‘Kan het bestuur nader toelichten waar die band nu precies uit bestond?’ Moling wil ook weten of er destijds een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Vanzelfsprekend is hij ook kritisch op de uitnodiging aan het adres van ex-Enron-cfo Andrew Fastow om te komen spreken op een NBA-evenement. Ook met hem is Mannak gelieerd, via het bedrijf KeenCorp. ‘Drie maanden na dato is nog steeds niet duidelijk waarom de NBA in de gordijnen hing toen Marcel Pheijffer melding maakte van de relatie tussen Mannak, Fastow en KeenCorp. Fastow mag geen geld vragen voor zijn lezingen, dus er kan geen sprake zijn van financieel gewin.’ Moling vraagt onder meer waarom voorzitter en vice-voorzitter de medebestuursleden niet hebben ingelicht over de onderlinge banden. Hij begrijpt daarnaast niet wat het NBA-bestuur Mannak nu precies verwijt en waarom hij op non-actief is gesteld na het bekend worden van de banden met KeenCorp.

Langdurig onderzoek zonder conclusie

Tot slot stelt Moling het onderzoek naar Mannak door Norton Rose Fulbright aan de kaak. ‘Dat zou binnen enkele weken klaar zijn, maar heeft uiteindelijk ruim drie maanden geduurd.’ En dan nog ontbreken conclusies, vindt de Novaa-voorman. ‘Wat we niet lezen, is wat er nou allemaal mis is gegaan.’ Waarom Mannak dingen heeft verzwegen, blijft onduidelijk, schrijft Moling. ‘Is er sprake van kwade opzet met kwalijke gevolgen? Wanneer iemand voor de tweede keer met veel publiciteit de laan uitvliegt met grote negatieve gevolgen voor zijn reputatie, dan mag je toch wel verwachten dat klip en klaar wordt dat het gaat om een boef, een geldgraaier of een rasmanipulator?’ Moling wil dan ook van het bestuur weten waarom niets wordt gezegd over de motieven van Mannak.

Wie betaalt?

Aanvullend vraagt hij zich af waarom mededirecteur Berry Wammes buiten beeld blijft. ‘Wammes had dagelijks met Mannak te maken. Heeft hij ooit enige indicatie gehad dat Mannak zaken achterhield?’ Daarnaast heeft de hele affaire veel geld gekost – doorbetaling van Mannaks salaris en het inschakelen van een onderzoeksbureau. Moling wil weten of het bestuur zelf een bijdrage wil leveren aan de extra kosten. ‘Of beschouwt het bestuur dit als een bedrijfsongeval dat nu eenmaal bij het leven hoort?’

Terugtreden in publiek belang

De slotvraag van Moling is wie zijn verantwoordelijkheid neemt: ‘De komende tijd zal nog moeten blijken of alle schuld terecht alleen bij Mannak neerdaalt. Het bestuur geeft zelf al aan fouten te hebben gemaakt. Zou het daarom niet beter zijn wanneer het bestuur, en met name de voorzitter, de moed heeft om gewoon terug te treden in het publiek belang in het algemeen en het belang van de accountancysector in het bijzonder?’

Lees de volledige brief van Marco Moling