NBA gaat niet verder met algemeen directeur Harm Mannak

De uitkomsten van het onderzoek door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright naar algemeen directeur Harm Mannak hebben het NBA-bestuur doen besluiten de samenwerking met Mannak te beëindigen, meldt de NBA vrijdagmiddag.

‘Mannak tekort geschoten’

‘Er moet worden vastgesteld dat de algemeen directeur het huidige bestuur op meerdere momenten niet, althans onvoldoende, heeft geïnformeerd of gewaarschuwd’, licht de NBA toe naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. ‘Op de algemeen directeur rustte gezien de kwetsbare maatschappelijke positie van de algemeen directeur van de NBA – en de NBA zelf – een grote mate van eigen verantwoordelijkheid om passende belangenafwegingen te maken. Hierin is de algemeen directeur tekort geschoten. Ook is geconstateerd dat de algemeen directeur bij de verkenning naar zijn bezoldiging een voorstel heeft gedaan, waarvan het NBA-bestuur vindt dat dit niet past bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur van de NBA betaamt.’

Ook verbeteringen bij bestuur zelf nodig

‘Het bestuur constateert dat er ontegenzeggelijk ook aan de kant van het bestuur zaken zijn geweest die verbetering behoeven’, meldt het bestuur van de beroepsorganisatie. ‘Dus zal het bestuur ook zijn eigen functioneren tegen het licht houden. Het bestuur kondigt in dat kader meerdere acties aan.

Het bestuur hecht er aan te melden de hele gang van zaken bijzonder te betreuren. Het is zich terdege bewust van de wissel die dit getrokken heeft op alle betrokkenen en dat de gevolgen voor een ieder persoonlijk ingrijpend zijn.

De conclusies van het onderzoek evenals haar eigen reflectie staan in een schrijven van het bestuur, dat via onderstaande link te bereiken is.

Dit schrijven van het bestuur zal onderdeel zijn van de Algemene Ledenvergadering op 16 december 2019.’

De hoofdconclusies uit het onderzoek van Norton Rose Fulbright:

Uit artikel 7:401 BW blijkt dat een algemeen directeur, als opdrachtnemer via zijn management vennootschap, de zorg van goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Dit brengt met zich mee dat onder meer ten aanzien van nevenactiviteiten of –belangen en de samenwerking met relaties een spontane/proactieve informatie- of waarschuwingsverplichting ten aanzien van risico’s op de algemeen directeur hebben gerust. Er moet worden vastgesteld dat hij het huidige bestuur in ieder geval op de volgende momenten niet, althans onvoldoende, heeft geïnformeerd of gewaarschuwd:

De conclusies van Norton Rose Fulbright inclusief uitgebreid NBA-reactie zijn HIER te vinden.

Affaire Mannak

De NBA zette Mannak in september op non-actief na berichtgeving over een nevenfunctie van Mannak. Het FD meldde dat er sprake was van belangenverstrengeling, nadat hoogleraar Marcel Pheijffer er in een column op had gewezen dat Mannak zakelijke banden met Andy Fastow heeft. Enron-fraudeur Fastow sprak op een bijeenkomst over fraude en fraudepreventie van de NBA in Amsterdam. Mannak en Fastow zijn bovendien allebei aandeelhouder in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. De NBA-directeur is daar sinds augustus ook commissaris. Zowel toen hij dat commissariaat accepteerde als toen hij Fastow naar Nederland haalde heeft Mannak het gedeelde aandeelhouderschap niet gemeld bij het NBA-bestuur, bevestigde hij ook zelf. De beroepsorganisatie gaf vervolgens het gespecialiseerde advocatenkantoor Norton Rose Fulbright opdracht om de kwestie te onderzoeken.