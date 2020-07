Wie is de accountant van morgen? (en wie haalt hem/haar binnen?)

Ben je bezig met de volgende stap in je carrière? Benieuwd naar de identiteit van de accountant van morgen? Zoek je als accountantskantoor naar nieuw talent of het perfecte diverse team? Wil je een organisatie zijn die verandering omarmt en zich kan aanpassen? Die doet wat deugt en daardoor aantrekkelijk is om voor te werken?

Volg dan dit interessante vijfluik tijdens de AV-week van 21-25 september. Praat mee over aantrekkelijk werkgeverschap. Wat is nodig om diversiteit en verjonging te bewerkstelligen? Hoe blijf je als kantoor in beweging? Doe je de dingen die deugen en leer je van fouten? Uiteraard mag je er ook voor kiezen om minder sessies te volgen en kun je ook helemaal je eigen programma samenstellen uit zo’n twintig sessies!

Vijfluik, aanbevolen door de AV-redactie

Diversiteit in accountancyland. Met Yvette Taminiau. Dinsdag 22 september om 13.30 uur. Young Profs: waardevol werk en een leven ernaast. Met Marlies de Vries. Woensdag 23 september 9.00 uur. Veranderen zit in onze genen. Met Linda van Egmond .Vrijdag 25 september 11.00 uur De reputatie van je kantoor. Met Carel Verdiesen AA. Vrijdag 25 september 13.30 uur. Accountantskamer: strafhoekje of leermoment? Met Sandra Schreuder. Vrijdag 25 september 16.00 uur

