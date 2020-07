AV-WEEK. Marlies de Vries: ‘Jonge accountant gebaat bij meer professionele ruimte’

Meer nog dan naar een lagere werkdruk en een goede werk-privé-balans is de jonge accountant op zoek naar autonomie in zijn of haar werk. Geef ze de ruimte om meer te doen dan lijstjes afvinken en de kans om duurzame relaties aan te gaan. Dat vindt Marlies de Vries, assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode. De Vries spreekt hierover in een webinar tijdens de AV-Week.

De Vries, recent aangesteld als kwartiermaker om veranderingen in het accountantsberoep aan te jagen, geldt als expert op het terrein van identiteitsontwikkeling, socialisatieprocessen en organisatiecultuur binnen de accountancy. Ze heeft speciale aandacht voor jonge professionals, kwam in 2018 in het nieuws met een onderzoek onder jonge accountants.

Wat is je daarvan het meest bijgebleven?

‘Toen we de vragenlijst klaar hadden, hebben we die eerst aan een kleinere groep voorgelegd om te testen of de vragen helder waren. Een van de vragen luidde: hoeveel uren werk je? De deelnemers vroegen: ‘Bedoel je hoeveel uren ik in de urenstaten noteer of hoeveel uren ik echt werk?’ Dat zette me wel aan het denken.’

De hoge werkdruk was een belangrijke uitkomst.

‘Het was de uitkomst die het snelst door de media werd opgepikt. Die werkdruk is zowel hoog bij de big four als bij de kleinere kantoren. Ik denk dat het busy season bij de big four misschien heftiger is, maar bij de kleinere kantoren duurt het langer. Ons onderzoek heeft die werkdrukproblematiek echt op de kaart gezet. Voor die tijd zeiden leidinggevenden vaak: wij hebben het ook moeten doen, het hoort er nu eenmaal bij. Nu wordt die werkdruk meer erkend en durven jonge mensen zich hier ook over uit te spreken.’

Wat viel je nog meer op?

‘De angstcultuur. De focus op compliance, de angst om fouten te maken. En ook het vooruitzicht dat meer regels het beroep niet echt leuker gaan maken. Het imago van de sector helpt ook niet mee. We merken allemaal dat er minder mensen instromen, kantoren geven aan dat ze moeilijk jonge mensen kunnen vinden.’

Hoe wordt het vak weer aantrekkelijk?

‘Door de focus te leggen op zingeving en relevantie. Als accountant heb je een maatschappelijke rol, een publieke rol. Van jou wordt verwacht dat je je rug recht houdt. Maar je bent ook sparring partner van de ondernemer. Dat is een mooie positie.’

Wat zouden werkgevers kunnen doen?

‘Ik denk dat de jonge professional geholpen zou zijn met meer autonomie in zijn of haar werk: professionele ruimte in plaats van een checklist. Het hebben van waardevol werk is voor deze generatie belangrijk en dat kun je vertalen in het ontwikkelen van duurzame relaties. Een nuttig gesprek met de klant voeren, echt sparring partner van de ondernemer zijn. Als werkgever zou ik me daar op richten. Op ons onderzoek haakten veel werkgevers aan door te zeggen: bij ons werk je wél op normale tijden. Maar daar gaat het niet alléén om.’

Zelf verliet je PwC om terug te gaan naar Nyenrode.

‘Ik wilde graag een ander pad bewandelen, onderzoek doen vanuit een onafhankelijke positie. Maar ik vond het vak erg leuk. Heb het in de basis geleerd bij de kleinere MKB-ondernemers. Ik moest echt een boekhouding opzetten vanuit een schoenendoos. Ik leerde toen dat je als accountant in journaalposten moet kunnen denken. Dat begrip en het vermogen om verbanden te kunnen zien, dat maakt je controle later ook beter. Overigens vind ik de perceptieverschillen tussen grote en kleine kantoren en grote en kleine klanten niet zo nuttig. Shell controleren is leuk, maar sparringpartner van een lokale ondernemer zijn is minstens zo interessant.’

Wat geef jij mee aan studenten die jou om carrière-advies vragen?

‘Er zijn heel veel mogelijkheden in dit vak, en je hoeft niet je hele leven hetzelfde te doen. Staar je niet blind op het worden van partner, dan wordt het alleen maar een teleurstelling. Je carrière is niet meteen je hele identiteit. Andersom kunnen werkgevers ook verder kijken dan de standaard instroom qua vooropleiding. We hebben vanuit Nyenrode nu een deeltijd omscholingstraject van een jaar voor ‘non-financials’ met een bachelor in een andere richting. Zij kunnen instromen om accountant of controller te worden en van daaruit verder te studeren. Het gezelschap is erg divers, er zitten dierenartsen, psychologen, (voormalig) topsporters en musici tussen.’

Het webinar met Marlies de Vries zal plaatsvinden tijdens de online AV-week op woensdagochtend 23 september om negen uur. Mis het niet wanneer je benieuwd bent naar de identiteit van de accountant van morgen! Inschrijven kan hier.

Wil je tijdens de AV-week meer sessies volgen over de Accountancy als Great Place To Work, volg dan dit vijfluik.