HET JAAR VAN (4) Heleen Elbert: ‘Het ontmoeten van echte mensen is toch een stuk leuker’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Heleen Elbert is fiscaal-jurist en mediator.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘De invloed van Corona op mijn privéleven valt reuze mee. Natuurlijk baal ik er gigantisch van dat ik – afgezien van een weekje Nederlands bungalowpark – niet op vakantie ben geweest en vind ik het erg jammer dat ik niet uitgebreid met vrienden en familie kan afspreken (om over het mislopen van Lowlands maar niet te spreken!). Maar iedereen die ik ken is gezond, dus ik heb niets te klagen.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Tja, zoals jullie misschien weten is het geven van presentaties mijn lust en mijn leven. Deze werkzaamheden zijn vanwege Corona gigantisch beperkt. Niet alleen ging de helft niet door, maar ook moest een groot deel digitaal. Ook leuk natuurlijk, maar het ontmoeten van echte mensen is toch een stuk leuker. Leergierig als ik ben heb ik me direct op de financiële coronamaatregelen gestort. Hoe vaak krijg je per slot van rekening de kans om je op een nagelnieuw vakgebied te storten?’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Ik ga er zonder meer vanuit dat er in de toekomst veel meer digitaal gaat gebeuren. Of het nu rechtszaken zijn, vergaderingen, besprekingen of presentaties. Het zal blijvend veranderen. Het grote voordeel is de besparing aan reistijd, het grote nadeel is het gemis aan intermenselijk contact.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Ik zie altijd kansen. Onlangs hoorde ik dat ons belasting- en toeslagensysteem weer eens vereenvoudigd wordt. Meestal levert dat meer problemen dan vereenvoudigingen op. De ideale voedingsbodem voor een fiscaal-jurist. Daarnaast is er ook een volgende Autobrief op komst met wijzigingen op autobelastinggebied. Genoeg werk aan de winkel dus.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Op ons vakgebied: het overheidsapparaat dat in staat is gebleken om in no-time allerlei ondersteuningsmaatregelen uit de grond te stampen en dan ook nog even uit te voeren en te controleren. Ga er maar eens aanstaan!’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Reizen, afspreken met vrienden, lezen en sporten. Voorlopig zal het dus wel even bij lezen blijven. Wie heeft er nog tips voor een leuke thriller/detective?’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘Mijn goede voornemen is om eens wat meer vrij te nemen. Elke vrijdag vrij is natuurlijk een illusie, maar ik ga een poging wagen… Verder hoop ik nog meer tijd door te brengen met mijn geliefden en wil ik minimaal twee verre reizen maken. En zakelijk? Veel live-presentaties geven. Minimaal net zoveel als in 2019, laten we daar maar eens mee beginnen.’

