Zeeuwse miljonairsbroers aangehouden in grootschalig fraudeonderzoek

In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.

Bijzondere broers

Salar en Sasan A. kwamen in de jaren negentig als Iraanse vluchteling naar Nederland en hebben een flink imperium opgebouwd. Nog tijdens zijn studie accountancy opende Salar A. zijn eerste zaak. Inmiddels zijn de twee onder andere eigenaar van verschillende horecagelegenheden in Zeeuws-Vlaanderen. Met name Salar A. is een opvallend figuur. De rijke ondernemer deed mee aan de realityseries Waar Doen Ze Het Van (EO), Steenrijk, Straatarm (SBS 6) en het Vlaamse The Sky is The Limit. Hij was de afgelopen jaren ook topman van beursfonds Lavide en eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden. Van beiden nam hij later ook weer afstand. De KNVB waarschuwde zowel NAC als Roda JC voor Azimi toen hij met de clubs in gesprek was over het kopen van aandelen vanwege vermeende dubieuze inkomsten.

Actie

De politie meldt dinsdag dat OM en politie invallen en doorzoekingen in een woning van de broers aan de Herendreef in Aardenburg hebben gedaan en in een bedrijfsruimte die ze gebruiken in een hotel vlakbij. Naast dit tweetal hebben politie en OM nog acht andere verdachten op het oog. Verschillende overheidsinstanties onderzoeken al geruime tijd de financiële bedrijfsvoering van de twee hoofdverdachten, meldt de politie. Onder andere specialisten van de FIOD deden mee aan de actie van dinsdag.

Beslag

Politie en OM namen administratie, computers, telefoons en andere datadragers in beslag, meldt de politie. ‘De actie van vandaag richt zich op het verzamelen van bewijs bij de handelswijzen van de verdachten. De verdachten zitten vast voor onderzoek.’