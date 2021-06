Exact-CEO Paul Ramakers: ‘We richten ons op organische groei en versterking van ons portfolio’

Kort na de overname van Unit4 Bedrijfssoftware door Exact, werd Paul Ramakers de nieuwe CEO van het softwarebedrijf. Ramakers vertelt over de integratie van het in 2020 overgenomen Unit4 Bedrijfssoftware-portfolio – tegenwoordig Accountancy Gemak en Software Gemak geheten – en geeft zijn visie op de toekomst. ‘Wij kiezen voor diepe integratie, voor één suite voor de accountant.’

Hoe belangrijk is de accountancymarkt voor Exact?

‘We zijn traditioneel gefocust op alles rondom accounting: de administratie van ondernemers en van de accountantspraktijk zelf, en recenter salarisverwerking. De laatste jaren zijn we daarin verregaand geautomatiseerd. De overgenomen onderdelen van Unit4 Bedrijfssoftware voegen daar de fiscale expertise en software voor de jaarrekening aan toe. Zo is Exact uitgegroeid tot een aanbieder van één volledige oplossing voor een accountantskantoor. Daarbij zorgen we voor een diepe integratie van de software, waarbij alle onderdelen samenwerken op ons platform. We hebben gebouwd aan een one-stop-shop voor de accountant.’

Welke impact heeft de overname van Unit4 Bedrijfssoftware?

‘De overname stelt ons in staat om een geïntegreerde oplossing te bieden. Ons platform is met de overname uitgebreid: wij bieden nu een suite voor accountants. Bovendien brengt het team van Unit4 Bedrijfssoftware ons veel extra kennis van de accountantsmarkt. De accountancypraktijk is een substantiële vertical van Exact naast onze andere verticals, die gericht zijn op de ondernemer en de mid-marketklanten.’

Er is een consolidatie gaande in de markt voor software gericht op accountants. Welke positie wil Exact in deze markt innemen?

‘Wij zijn primair op zoek naar mogelijkheden om onze onderneming organisch uit te bouwen. Waar we ons portfolio kunnen versterken, doen we overnames. Daarbij willen we één oplossing aanbieden aan onze klanten, één product met een sterke dienstverlening eromheen.’

Kiest Exact daarom voor het integreren van overgenomen partijen?

‘Door ons portfolio te integreren, kunnen we efficiency realiseren. Met de huidige technologie kun je natuurlijk elk softwareproduct aan elkaar lijmen. Maar het verschil zit er voor ons in dat we de eindgebruiker een naadloos werkende gebruikerservaring heeft. Ons product is dan ook een diep geïntegreerde oplossing – zo noemen wij dat – en de data in ons platform wordt daarom op één plek ingevoerd. De diepte van integratie maakt uit voor de kwaliteit van de gebruikerservaring. Ook willen wij dat klanten één service-contactpunt hebben. Als klanten een vraag hebben, willen we ze optimaal kunnen helpen.’

Wat betekent de impact voor de organisatie van Accountancy Gemak en Exact?

‘We zullen de hele organisatie integreren. Dat willen we niet overhaast doen, maar in overleg. Daarom hebben we het hele jaar 2021 uitgetrokken voor de integratie. De twee organisaties lijken overigens op elkaar. Er ontstond vrij snel overeenstemming over de nieuwe namen. Gemak is belangrijk voor al onze klanten. Integratie van platforms in de cloud moet dat gemak ook blijven bieden.’

Hoe is 2020 voor Exact geweest?

‘2020 was een goed jaar voor ons, maar minder dan gepland. Toen het coronavirus uitbrak, merkten wij dat de pauzeknop in de breedte van onze business werd ingedrukt. Maar vrij snel daarna trok de vraag naar software aan, zeker in de accountancy. Wij bemerkten een groeiende vraag naar automatisering. Meer accountants zijn naar de cloud gemigreerd, dat proces is nog altijd gaande. We zien dat cloud computing in de accountancy stapsgewijs verloopt – nog niet alles is naar de cloud gebracht. Wij willen de one-stop-shop voor de cloud in de accountancy zijn.’

Kan de markt van Exact nog meer verwachten?

‘We staan altijd open voor software die goed bij ons past. We blijven daarom uitkijken naar kansen om ons portfolio te versterken en we richten ons ook op organische groei. Voor onszelf blijft boekhouden de basis. In fiscale oplossingen zien we de vraag toenemen. En van onze payrollsoftware verwachten we veel. Wat klanten daarvan zullen merken? We willen laten zien dat we onze producten voortdurend verder ontwikkelen, dat we blijven innoveren.’