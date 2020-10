Exact rondt overname Unit4 Bedrijfssoftware af

Exact heeft de eerder aangekondigde overname afgerond van Unit4 Bedrijfssoftware. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. De overname is officieel goedgekeurd door de bevoegde antitrustautoriteit en de betrokken ondernemingsraden hebben positief geadviseerd.

Integratie

De prioriteit ligt de komende periode bij het vasthouden van een constant serviceniveau aan de klanten en het verwelkomen van de nieuwe medewerkers, meldt Exact. Voor het personeel van Unit4 Bedrijfssoftware is vanaf nu een speciaal programma in gang gezet om hen welkom te heten bij de Exact-familie. De volgende stap in het proces is om de integratie verder vorm te geven, te starten met de operationele processen. Daarnaast wordt een gezamenlijke portfoliostrategie ontwikkeld.

Phill Robinson, CEO bij Exact: “We zijn blij dat de overname geheel volgens verwachting is afgerond. We brengen hiermee twee grondleggers op het gebied van bedrijfssoftware samen en versterken onze marktleiderspositie in de Benelux. Deze overname sluit naadloos aan bij onze strategie en groeiambitie en geeft ons de kans om een nog completer en uniek portfolio te bieden aan onze mkb- en accountancyklanten in Nederland en België. We kijken ernaar uit om samen met het ervaren team van Unit4 Bedrijfssoftware aan de transitie en het doorontwikkelen van de producten te beginnen.”

Herman de Jonge, CEO bij Unit4 Bedrijfssoftware: “Met het afronden van de overname breekt voor ons een nieuw tijdperk aan dat wij met veel vertrouwen tegemoetzien. We zijn trots om onderdeel te gaan uitmaken van een gevestigde naam in de Nederlandse softwaremarkt en om de erkenning vanuit Exact te krijgen voor onze investeringen. Unit4 Bedrijfssoftware en Exact hebben beide een sterke focus op innovatie; deze drive willen we laten doorklinken in de producten en service die we onze mkb- en accountancyklanten bieden.”