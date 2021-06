Omzetstijging in accountancy, belastingadvisering en administratie

In de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) lag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee wijkt de branche af van de zakelijke dienstverlening als geheel. De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het eerste kwartaal van 2021 namelijk 5,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is nog steeds met name de reisbranche die slecht presteerde, met een omzetdaling van 65,1 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Ook omzetstijging in IT en rechtskundige dienstverlening

Het is het vierde kwartaal op rij met omzetdaling voor de zakelijke dienstverlening, wel is de omzetdaling ieder kwartaal kleiner geworden. Naast de administratieve dienstverlening deden vooral de IT-dienstverleners het goed. Zij profiteerden van een aantrekkende vraag en zetten in het eerste kwartaal 4,6 procent meer om dan een jaar eerder. De omzet van de rechtskundige dienstverlening was in het eerste kwartaal 5,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen weer positief

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2021 naar 6,5. Hiermee is het ondernemersvertrouwen voor het eerst positief, nadat het in het tweede kwartaal van 2020 kelderde als gevolg van de coronacrisis. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het tweede kwartaal verwacht per saldo 17,5 procent van de ondernemers meer om te zetten en verwacht per saldo 17,3 procent een toename van de personeelssterkte.

Bron: CBS