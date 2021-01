HET JAAR VAN (14) Erik Kolthof: ‘We doen onszelf tekort door gebrekkige communicatie’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Vandaag: Erik Kolthof, sales- en marketingmanager bij Crowe Foederer.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Ik had net voor de eerste lockdown mijn baan als projectleider Innovatie bij de NBA opgezegd om op 1 mei te starten als corporate manager sales & marketing bij Crowe Foederer. Eerlijk gezegd best spannend, omdat ik geen idee had wat de impact zou worden van de Covid-19-crisis. Starten terwijl iedereen nog in een intelligente lockdown zat, was op zijn zachtst gezegd bijzonder. Een voordeel was wel dat veel mensen iets meer tijd hadden om (online) kennis te maken waardoor mijn inwerktraject sneller ging. En een crisis legt ook sneller bloot waar het goed gaat en verbeteringen mogelijk zijn. Het klinkt dus misschien een beetje vreemd, maar Corona had een positieve invloed op een vliegende start die ik kon maken.

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

De noodzaak van verdergaande en snellere digitalisering in onze sector is voor mij een blijvertje. Dat was een belangrijke reden van mijn overstap omdat Crowe Foederer hier als middelgroot accountants- en advieskantoor al flinke stappen in heeft gemaakt. Ik heb het dan niet over toepassingen zoals Teams, Zoom, scan en herken maar vooral ook over praktische toepasbare data-science. Ik hoop en verwacht dat we hier de komende tijd flinke stappen in kunnen maken als sector. De data zijn er, we weten ze alleen nog niet goed te ontsluiten, duiden en de daaruit voortvloeiende informatie toe te passen in de controle of als toegevoegde waarde naar de klant. Hier liggen grote kansen, maar ook uitdagingen waar we als accountants meer de samenwerking moeten zoeken.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Moeder natuur was voor mij de belangrijkste onderwijzeres. Natuurfenomenen als Corona tonen aan dat de natuur uiteindelijk sterker en misschien ook wel slimmer is dan de mens. Ik voel vooral dankbaarheid dat ik gezond ben en met een goede baan tot een bevoorrecht segment op deze aarde behoor die het goed heeft. Maar het is een dun koord waarop we balanceren. En pas als we eraf vallen of iemand in onze directe omgeving zien vallen realiseren we ons hoe zeer we gezegend waren. Hier bewust mee omgaan en genieten was én is een belangrijke les voor mij.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Ik hoop dat we meer en betere marketing-communicatie weten te realiseren. We hebben als sector nog het nodige te verbeteren op maatschappelijk relevante gebieden als fraude, continuïteit en duurzaamheid. En onszelf vernieuwen en blijven ontwikkelen was en is een continu proces. Maar we doen onszelf tekort doordat we gebrekkig communiceren met de buitenwereld. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Als we gelijk hebben maar de ontvanger consumeert het niet, dan bereiken we ons doel niet. We zijn te vaak reactief, spelen onvoldoende in op de (latente) behoeftes en zijn misschien ook wel te nuchter. We willen de feiten laten spreken terwijl perceptie hoogtij viert. Daarmee zeg ik niet dat we mee moeten gaan in hypes en halve waarheden. We presenteren en communiceren ondermaats in onze toegevoegde waarde en wat wel goed gaat als accountant en adviseur. Zo heb ik zelden een accountant in Nieuwsuur gezien of gehoord op BNR. Dat kan veel beter, waarbij we juist kunnen uitstralen dat we staan voor onze beginselen van integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘De economische impact van Corona is in veel sectoren nog lang niet ingedaald. Het bedrijfsleven heeft goede financials en dus ook accountants nodig om hen bij te staan als adviseur en als spiegel. Als we deze uitdaging proactief weten op te pakken liggen er veel kansen in de zin van omzet maar vooral ook in de zin van toegevoegde waarde van ons beroep. Daarnaast biedt de niet-financiële informatievoorziening ook veel mogelijkheden, vooral in het mkb. Denk daarbij aan de 17 sustainable development goals zoals de VN die heeft gedefinieerd. Deze gaan breder dan alleen CO2 of milieu, maar ook over armoede en ongelijkheid. Ook hier dragen veel accountants al hun steentje bij, maar ze vergeten dit te delen.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘De NBA, mijn vorige werkgever, die in 2020 duidelijke en directe ondersteuning aan haar leden en de beroepsgroep heeft geboden. Met name de diverse webinars over de steunmaatregelen en bijbehorende verklaringen. Maar ook de NBA impact challenge, om het beroep vroegtijdig onder de aandacht te brengen bij studenten en scholieren waren prima voorbeelden waarmee de NBA zich wendbaar toonde en echt van betekenis is geweest. Ik hoop dat ze dit vast weten te houden in de overgang naar een nieuwe structuur met faculties en communities.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Leuke dingen blijven doen. Zolang je op je werk en thuis zaken doet die je energie opleveren en zinvol zijn gaat het vanzelf. Dat is niet alleen iets voor een nieuw jaar, maar gaat iedere dag op. Mijn motto blijft: go to bed with a dream, wake up with an idea.’

Lees hier de andere afleveringen.