Crowe Foederer: pas op de plaats in 2020

Crowe Foederer verwacht dit jaar een omzet die gelijk is aan die van 2019, toen de inkomsten met 11% stegen tot € 50,5 miljoen. Daarmee is het geen verloren jaar, aldus de nummer 16 van de Nederlandse accountancybranche. ‘Op andere terreinen zien we volop groei.’

Die groei zit in de rol als trusted advisor voor klanten, de toepassing van slimme technologie, en het aantal en tevredenheid van de medewerkers. Begin dit jaar was de verwachting nog dat ook 2020 weer dubbele groeicijfers zou laten zien. Corona gooide roet in het eten. ‘Wat deze crisis heeft aangetoond is dat we de zorgfunctie optimaal hebben ingevuld en aantonen dat we terecht de rol als trusted advisor verdienen. Zo leverde deze crisis aan de ene kant meer werk op. Aan de andere kant zijn er ook tegenvallers. Opdrachten die wegvallen of uitgesteld worden en een incidenteel contract dat we niet kunnen verlengen. De groei die we per saldo verwachten in 2020 zal hierdoor neerkomen op een consolidatie van onze omzet uit 2019. Geen omzetgroei maar, daarmee is dit jaar zeker geen verloren jaar’, aldus CEO Johan Daams.

Personeelsbestand groeit

Zo bleef Crowe Foederer nieuwe medewerkers aannemen. ‘Samen goed voor 130 aannames per 1 september 2020 ten opzichte van 109 over geheel 2019. En ook nu zijn we nog volop aan het werven, vooral accountants en fiscalisten.’ De medewerkerstevredenheid is verbeterd, aldus Daams. In augustus gaf 60% van de medewerkers het cijfer 8 of hoger en 87% een 7 of hoger. ‘Vooral ontwikkelmogelijkheden, werksfeer en de mogelijkheid om jezelf te kunnen en mogen zijn werden als belangrijk ervaren.’

Datascienceplatform

Daarnaast is de inzet van technologie verder verbeterd. ‘We hebben de afgelopen jaren forse stappen gezet in de inzet van technologie in onze dienstverlening. Niet alleen voor onze routinematige processen waar efficiencyvoordelen te behalen zijn en veel dienstverlening op Covid-proof afstand mogelijk is, maar ook effectief, gericht om ondernemingen te helpen bij het maken van de beste keuzes voor hun bedrijfsvoering, ook in tijden van crisis. Zo hebben we een data-scienceplatform gebouwd waardoor we diepgaande analyses kunnen maken ten aanzien van de performance van onze klanten. Analyses op met name financieel, fiscaal, HR-gebied en ten aanzien van de operationele processen van onze klanten.’

Vorig jaar groeide het bedrijf met 12% in de assurance-praktijk tot een omzet van € 8,4 (7,5) miljoen. De samenstelpraktijk bleef stabiel op € 11 miljoen, net als de consultancytak met € 5,1 miljoen. De meeste groei zat in corporate finance (+44% tot € 1,3 miljoen) en technologie (+29% tot € 11,6 miljoen).

Lees hier het jaarbericht 2019 van Crowe Foederer.