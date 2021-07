Deloitte mist deadline Hoogeveen door ‘corona’

De jaarrekening van de gemeente Hoogeveen is vertraagd. Accountant Deloitte krijgt het werk niet op tijd gedaan door de coronacrisis, zo luidt de verklaring.

Na de zomer

De jaarrekening wordt normaal in mei of juni in de gemeenteraad besproken, maar in Hoogeveen wordt dat pas na de zomer. Overmacht bij de accountant door corona, is de verklaring van het college. Pikant detail is dat de gemeente sinds dit jaar een nieuwe accountant heeft. Na een aanbesteding werd vorig jaar voor Deloitte gekozen. Hoogeveen kampt al langer met financiële problemen en daarom wordt in de Drentse gemeente met extra belangstelling naar de goedgekeurde jaarrekening uitgekeken.

Er speelt meer

De verwachting is dat die goedkeurende verklaring van Deloitte na het reces alsnog komt. ‘We liggen op koers’, schrijven B en W. Hoewel Covid-19 als hoofdoorzaak van de vertraging geldt, speelt er wel meer. Wat dat is zal moeten blijken bij een latere evaluatie met bestuur, de ambtelijke organisatie en de accountant, zo meldt Dagblad van het noorden.

Uitstel

Hoogeveen heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie, als toezichthouder van de gemeente, uitstel aangevraagd. Jaarrekening en accountantsverklaring moeten namelijk vóór 15 juli in het bezit zijn van beide instanties. Dat gaat niet lukken. Hoogeveen heeft van de provincie inmiddels uitstel gekregen tot 30 september. Het antwoord van het ministerie wordt deze week verwacht.

Achter gesloten deuren

De gemeenteraad is, als opdrachtgever, onlangs achter gesloten deuren over de stand van zaken geïnformeerd. ‘We hebben geen invloed op de overmacht die Deloitte heeft ervaren bij de uitvoering van hun controle’, reageert het college. Duidelijk is al wel dat er een plan van aanpak komt om mogelijke herhaling van de vertraging te voorkomen. ‘Ook voor de ambtelijke organisatie zijn er leerpunten waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren’, schrijft het college.

Bron: Dagblad van het noorden