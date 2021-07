Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken. Dankzij het onderzoek lopen er nu meerdere opsporingsonderzoeken tegen verdachte autohandelaren en zijn bij banken diverse blokkades opgeworpen om deze vorm van witwassen in de toekomst tegen te gaan. Dat meldt de Telegraaf.

Contant geld

De afgelopen vier jaar werd in de Nederlandse autohandel ruim €1 miljard aan bankbiljetten afgestort. Vaak werd aangenomen dat cash geld en autohandel onlosmakelijk bij elkaar horen, maar uit het onderzoek komt naar voren dat dat helemaal niet het geval is. Verreweg de meeste autobedrijven blijken helemaal geen contant geld meer aan te nemen. Het gebruik van cash komt vooral voor bij een kleine groep handelaren in tweedehands (lease)auto’s. De handel in afgedankte leaseauto’s is een aantrekkelijk doelwit voor drugscriminelen, waarbij vaak ook nog eens onterecht bpm wordt teruggevraagd en btw wordt ontdoken.

Bestrijding witwassen

Witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) Tamara Pollard zegt tegen de krant “dat we druk bezig zijn met het kapotmaken van deze route”. Zo wordt nu ook een route aangepakt waarbij sommige autohandelaren de stapels bankbiljetten niet zelf afstorten bij de bank, maar hun cash door een waardetransport laten ophalen. De waardetransporteur stort dit geld vervolgens bij diens eigen bank, waarna het geld weer wordt overgemaakt naar de bank van het autobedrijf. “Maar bij die laatste stap werd tot voor kort de transactie niet aangemerkt als een contante storting en werd evenmin gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van €500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen. Dat is naar aanleiding van dit project aangepast”, zegt Pollard. “De informatie over stortingen wordt nu wél gedeeld tussen banken en zo nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de witwaspolitie FIU.”