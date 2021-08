TVL-maximum speelt steeds meer ondernemers parten

Ondernemingen mogen maximaal € 1,8 miljoen aan TVL-staatssteun ontvangen. Tegen dat plafond lopen steeds meer bedrijven aan, meldt BNR. Vooral de grotere winkelketens, horeca-toeleveranciers, touringcarbedrijven en horeca-ondernemers met meerdere zaken zitten aan het maximum.

Volgens de EU-regels is € 1,8 miljoen het maximale dat een overheid aan ondernemingen mag uitkeren aan steun voor de vaste lasten. Door de lange duur van de steunpakketten tikken veel steungebruikers nu die grens aan. Volgens Frederique Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) gaat het om bedrijven met veel bedrijfsactiviteit in één concern, met veel medewerkers. ‘Daardoor zitten zij al snel aan dat plafond en moeten ze aanspraak maken op hun reserves. Die zijn niet voor eeuwig.’

‘Niet in verhouding’

De branchevereniging heeft het kabinet erover benaderd. ‘De horeca-toeleveranciers zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van alle horeca in Nederland. Als zij wegvallen, is er ook geen horeca meer. Evenementen kunnen nog steeds niet doorgaan, veel bedrijfskantines zijn nog dicht, er zijn veel minder toeristen, minder bedrijfsuitjes. Ondernemers hebben daar zeker nog last van.’ Volgens Udo Delfgau, directeur van INretail, geeft aan dat het EU-plafond vooral bedoeld is voor het mkb. ‘Een filiaalbedrijf met honderd winkels krijgt dan omgerekend wellicht een paar honderd euro per winkel voor TVL en voorraadvergoeding. Dat is niet in verhouding met waar deze steun eigenlijk voor bedoeld is. Ketenbedrijven komen er daardoor slecht vanaf.’

INretail had met het ministerie van Economische Zaken een alternatieve steunmaatregel ontwikkeld. Die zou voor grootwinkelbedrijven meer geld opleveren, maar is op het laatste moment toch afgewezen.

RVO signaleerde het al

De RVO signaleerde al eerder dat bedrijven bij de aanvraag van TVL Q2 2021 aan de grens van de maximale staatssteun kwamen. Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatssteungrens ontvangen, zowel het mkb als grote ondernemingen.

