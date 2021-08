Terugbetaling TVL: wat zijn de mogelijkheden?

Hoe gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om met terugbetaling van de TVL, als bijvoorbeeld het verwachte omzetverlies te hoog is ingeschat. De RVO vindt het belangrijk om hier soepel mee om te gaan.

De uitvoeringsorganisatie biedt ruime terugbetalingsmogelijkheden. Ook maatwerk in de vorm van een persoonlijke betalingsregeling is een optie. De RVO rekent geen rente over het bedrag dat een ondernemer moet terugbetalen. Dat geldt ook bij een betalingsregeling.

Mogelijkheden terugbetalen

Kan een ondernemer het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan vraagt hij een betalingsregeling aan die bij hem past:

betaling in 6 maandelijkse termijnen betaling;

in 12 maandelijkse termijnen;

een persoonlijke betalingsregeling. De RVO neemt hiervoor contact op met de aanvrager.

Moet iemand voor meer TVL-periodes terugbetalen? Dan volgen de terugbetalingen (en betalingsregelingen) na elkaar. De RVO kan verschillende periodes namelijk niet met elkaar verrekenen.

Betalingsregeling aanvragen

Een betalingsregeling is online makkelijk aan te vragen. eHerkenning (eH3) of hoger of DigiD is nodig om in te loggen.

De RVO raadt iedereen wel aan een terugbetaling waar mogelijk in één keer te doen.