UWV stopt met terugvorderen WIA-voorschotten

UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten wachten. Wie al voorschotten heeft terugbetaald, krijgt het geld weer terug.

Het uitkeringsinstituut heeft dat besloten in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen en de coronamaatregelen zijn de vertragingen bij UWV fors opgelopen. ‘UWV wil niet dat mensen hier de dupe van worden en in financiële problemen komen.’ De afgelopen twee jaar is het aantal WIA-claimbeoordelingen dat niet binnen de wettelijke termijn van acht weken kan worden uitgevoerd sterk toegenomen. ‘Dat is het gevolg van de al langer bestaande mismatch tussen vraag en aanbod van de sociaal-medische beoordelingen en de tijdelijke beperking van fysieke spreekuren door verzekeringsartsen vanwege de coronamaatregelen.’

Problemen door terugvordering

Daarom krijgen mensen die langer op een beoordeling moeten wachten voorschot. Maar als de WIA-uitkering na beoordeling toch niet wordt toegekend of lager blijkt dan het voorschot, kan dat leiden tot een (gedeeltelijke) terugvordering. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de persoonlijke situatie. ‘Toch heeft UWV via de eigen Maatwerkplaats signalen gekregen dat mensen in financiële problemen kunnen komen door een terugvordering. Meer recent hebben ook de Centrale Cliëntenraad van UWV en de Landelijke Cliëntenraad hier op gewezen.’ De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.

Tot eind volgend jaar geen terugvorderingen

UWV heeft een speciaal team WIA Voorschotten opgezet dat persoonlijk contact opneemt met deze mensen om een toelichting te geven en hun individuele situatie te bespreken. UWV onderzoekt verder de mogelijkheid om voortaan, daar waar een voorschot zich voordoet, alvast te starten met de re-integratiedienstverlening in afwachting van de claimbeoordeling. Het instellen van nieuwe terugvorderingen blijft in elk geval uit tot eind 2022. ‘De verwachting is dat dan dusdanige maatregelen zijn genomen dat aantal en duur van de voorschotten weer op een normaal niveau zijn. In de zomer van 2022 wordt samen met het ministerie bekeken of dit haalbaar is.’