Vijlbrief: kabinet ‘komt met voorstel’ na ultimatum vakbonden

Het kabinet “komt met een voorstel” om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) weten in reactie op het ultimatum dat de bonden maandag stelden. “Ik heb goed gehoord wat de bonden zeggen”, aldus de D66-bewindsman.

Stakingen

FNV, CNV en VCP verzetten zich al maanden tegen de miljardenbezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op uitkeringen als de WIA, WW en AOW. Zij geven het kabinet nu nog twee weken om de bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel te halen.

“Mocht het kabinet ons niet tegemoetkomen, dan volgen vanaf 30 mei collectieve acties. Stakingen en werkonderbrekingen worden niet uitgesloten. Dit zal grote delen van Nederland raken”, zeggen de voorzitters van de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Overleg

“Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang”, zegt Vijlbrief in reactie op het ultimatum. “Die samenwerking is nu weer nodig.” De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. “In mijn gesprekken hoor ik van mensen hoe ze soms gevangen zitten in het systeem. Ik wil daar echt mee aan de slag.”

(ANP)