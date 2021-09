Heineken moet cafébaas deel huur terugbetalen

Vorige week besliste de rechter dat een ijswinkel recht heeft op huurverlaging vanwege de coronacrisis. Nu oordeelt een andere rechter dat ook een café-eigenaar recht heeft op terugbetaling van huur. De verhuurder is bierbrouwer Heineken.

Gesloten

De Nijmeegse kroegbaas Maarten Rooijakkers huurt zijn café Dollars van Heineken, die het pand zelf weer huurt van een vastgoedpartij. De kroeg is sinds maart 2020 gesloten vanwege de coronacrisis. Nadat de gedwongen sluiting van de horeca voorbij was, hield Rooijakkers zijn café Dollars dicht omdat het volgens hem ongeschikt is voor de ‘anderhalvemetersamenleving’. Het pand is klein en zijn onderneming grotendeels gericht op live muziek. De kroegbaas spande een zaak aan tegen Heineken om een huurverlaging af te dwingen. Rooijakkers stelt dat hij door overmacht en buiten zijn schuld zonder inkomsten zit.

Afhaal

De rechter gaat in die redenering mee. Ook is de onderneming volgens het vonnis ‘niet uitgerust om zich bijvoorbeeld te richten op afhaalproducten’, een argument dat ook speelde in de zaak rondom de Amsterdamse ijswinkel waarover Accountancy Vanmorgen vorige week schreef. Heineken betoogde dat Rooijakkers zich niet genoeg had ingezet om toch omzet te behalen vanaf het moment dat de horeca (deels) mocht heropenen.

Het deel van de huur dat Heineken volgens het vonnis van de rechter voor eigen rekening moet nemen, is afhankelijk van de tegemoetkoming in de vaste lasten die de overheid Roooijakkers aanreikt. Het deel van de huur dat die niet vergoedt, moet gelijkelijk door cafébaas en Heineken worden gedeeld. De TVL is bedoeld voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen. De regeling werd ingevoerd in juni 2020. Toen dekte ze (maximaal) 50 procent van de vaste lasten. Inmiddels is de vergoeding een paar keer verhoogd. Sinds het tweede kwartaal van 2021 bedraagt de TVL 100 procent. Voor de eerdere periode moeten Heineken en Rooijakkers de ‘pijn’ van de resterende huur dus delen, aldus het vonnis.

Huur uit TVL

Opmerkelijk is dat de rechtbank in dit geval meent dat de huur volledig van de TVL betaald kan worden. In het geval van de Amsterdamse ijswinkel oordeelde de rechter dat de TVL voor alle vaste lasten is, niet alleen voor huur. De verhuurder vond dat alle TVL-steun naar de huurachterstand moest gaan en dat pas daarna over huurverlaging kon worden gesproken. De Amsterdamse rechter ging daar niet in mee.