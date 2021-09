‘Accountants helpen wel degelijk mee om de wereld te redden’

In het FD reageren Robert Mul en Lucas Geusebroek van de NBA op de stelling van Marcel Pheijffer dat accountants ‘helaas nog steeds de wereld niet gaan redden’. Ze vinden dat ook accountants hun rol spelen als ‘klimaatridders’.

Tien jaar geleden stelde toenmalig TNT-ceo Peter Bakker dat accountants de wereld (van het klimaatprobleem) zouden gaan redden. In zijn column in het FD schreef Marcel Pheijffer onlangs dat de beroepsgroep veel te lang doof is gebleven voor deze oproep. Maar Mul en Geusebroek vinden dat de hoogleraar het verkeerd ziet. In een ingezonden brief in het FD schrijven ze vandaag: ‘Al dertig jaar geleden ontwikkelden beroepsgenoten zich tot milieuaccountants. Deze voorhoede kwam te vroeg. Ook de afdelingen Sustainability audit bij de grote accountantskantoren begin deze eeuw brachten geen doorbraak. Wel pakten vele Nederlandse accountants een prominente rol in de ontwikkeling van verslaggevings- en controlestandaarden voor duurzaamheidsinformatie.’

De twee NBA’ers vinden het verder irrelevant of accountants wel of niet de wereld gaan redden. ‘Het gaat erom of ze gaan doen waar ze goed in zijn: toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie. De behoefte hieraan neemt snel toe, zeker als het gaat om de betrouwbaarheid van de balans, het halen van CO2-doelstellingen en het voorkomen van greenwashing.’ Ze wijzen erop dat verantwoording over klimaat- en andere duurzaamheidsprestaties de komende jaren bij een groeiend aantal bedrijven wordt afgedwongen, met name vanuit Europese regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Pheijffer reageerde maandag op accountant.nl al op zijn column in het FD.