Deloitte is streng voor Smallingerland

De financiële administratie is wel in orde, maar de gemeente Smallingerland (56000 inwoners) is de mist ingegaan met Europese aanbestedingsregels. Huisaccountant Deloitte dreigt een afkeurende verklaring bij de jaarrekening te geven en neemt alle dossiers met aanbestedingen nog eens onder de loep.

Geen uitstel, wel coulance

Het rommelt in Smallingerland, waaronder ook Drachten valt. De gemeente had voor 15 juli een gecontroleerde jaarrekening moeten overhandigen aan de minister van Binnenlandse Zaken maar haalde de deadline niet. Een verzoek om uitstel werd afgewezen omdat er bij de gemeente Smallingerland volgens het ministerie geen sprake van overmacht. Uit coulance zou het rijk tot 1 oktober geen maatregelen nemen. Nu die deadline nadert zijn er opnieuw problemen bij de gemeente. Huisaccountant Deloitte geeft mogelijk een afkeurende verklaring bij de jaarrekening, waarschuwt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Strenger controleteam

Inmiddels heeft Smallingerland nogmaals uitstel gevraagd. Dat is verkregen. De nieuwe deadline van het rijk is 1 november. Een wethouder noemt meerdere oorzaken voor de slepende kwestie. Zo is een aantal ‘niet-rechtmatige’ zaken in 2019 niet gecorrigeerd, waardoor die vorig jaar alsnog meetelden in de jaarrekening. Daarnaast had Deloitte dit jaar een ander controleteam. Dat team is veel scherper geweest, meent de wethouder, waardoor er heel veel ‘naar boven’ is gekomen.

Nieuwe inkoper

Volgens de accountant moet dat Smallingerland werken aan een groep vaste financiële medewerkers ‘met een goede basiskennis’. Op korte termijn wordt er daarom ‘een stevige inkoper’ benoemd, aldus de wethouder. De gemeente is in het verleden meerdere malen de fout ingegaan met Europese aanbestedingsregels, een belangrijke reden waarom Deloitte de jaarrekening 2020 nog niet goed wil keuren.

Bron: Leeuwarder Courant