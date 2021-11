Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter

Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Er zijn door de rechtbank dertien dagen uitgetrokken voor de behandeling.

De fraude vond volgens het OM plaats van 2015 tot 2018. Vestia is daardoor mogelijk voor 2,5 miljoen euro benadeeld. Er werden volgens justitie onder meer werkzaamheden verzonnen, hogere bedragen vermeld en valse offertes en facturen verstuurd. De verdenking is onder meer dat er steekpenningen werden betaald aan (oud-)medewerkers. In ruil daarvoor werden opdrachten voor bijvoorbeeld schoonmaak- en onderhoudswerk voor een lage prijs toegewezen aan het bedrijf.

De FIOD vond bij huiszoekingen grote cash bedragen. Bovendien werden privé-emailverkeer en een harde schijf aangetroffen waar verdeelplannen van het geld op stonden uitgerekend.

Verdachten

Voormalig vastgoedbeheerder bij Vestia Christiaan B. (35) is hoofdverdachte in de zaak. Samen met collega Mischa W. zou hij de fraude hebben opgezet. B. erkent de meeste feiten, maar stelt dat er van steekpenningen geen sprake was. Ook diens vader en voormalig boekhouder Theo (71) wordt er van verdacht te hebben geholpen. Volgens het OM heeft Christiaan B. zich gedurende drie jaar voor €842.000 laten omkopen en zijn collega Mischa W. voor ongeveer de helft: €413.555. Andere verdachten drukten als externe werkverdelers nog eens ruim een miljoen euro achterover, is de verdenking.

Bron: NOS/Telegraaf