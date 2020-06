Opnieuw miljoenenfraude bij Vestia

Woningbouwcorporatie Vestia is opnieuw slachtoffer geworden van miljoenenfraude, nadat de corporatie eerder negatief in het nieuws kwam door een derivatenschandaal, een corrupte kasbeheerder en de voormalige topman Erik Staal die tot twee jaar cel werd veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal en witwassen.

Ook Deloitte en KPMG schikten eerder dit voorjaar nog voor 25 miljoen euro met Vestia naar aanleiding van de derivatenkwestie. De twee betrokken accountants van KPMG en Deloitte kregen bovendien eerder al door de Accountantskamer en later door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) respectievelijk een berisping en een waarschuwing opgelegd. Ze hadden fouten gemaakt bij de beoordeling van de derivatenportefeuille van Vestia, oordeelde het CBb.

Nieuw fraudeschandaal

Dit keer doet zich weer een nieuw schandaal voor bij de geplaagde corporatie, meldt de Telegraaf. Er blijkt op grote schaal te zijn gerommeld met het uitbesteden van onderhoud aan de huurwoningen van de woningcorporatie in de regio Rotterdam, melden direct betrokkenen aan de krant. Een Vestia-woordvoerster bevestigt de fraude. Twee medewerkers van de corporatie gunden jarenlang onderhoudswerkzaamheden aan bedrijven die bereid waren om smeergeld te betalen.

FIOD

Opsporingsdienst FIOD stuitte bij toeval op de zaak, als bijvangst in een onderzoek naar faillissementsfraude. Onderzoekers kwamen een Brabants projectbureau op het spoor dat jarenlang onderhoudswerkzaamheden bij Vestia verdeelde onder schilders en aannemers uit de regio Rotterdam. Veertig bedrijven van die bedrijven zouden nu wachten op een vervolgingsbeslissing van het OM.

Bron: Telegraaf/FD