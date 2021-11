BREKEND | Accon avm bij bijzonder beheer, voormalig bestuursvoorzitter geschorst

Accon avm is bezig de jaarcijfers 2020 bij te stellen omdat er financiële onregelmatigheden zijn vastgesteld. Dat laat interim-bestuurder Theo de Vries weten aan Accountancy Vanmorgen. Voormalig bestuursvoorzitter Guus Delger is op 8 november door de aandeelhoudersvergadering geschorst.

Bij de nummer 10 van de AV-Top 50 zijn onregelmatigheden vastgesteld die nader onderzoek vergen, meldt De Vries. Huisbankier ING heeft Accon avm inmiddels onder bijzonder beheer geplaatst. Toezichthouder AFM is van de situatie op de hoogte gesteld. Vandaag heeft het accountantskantoor ook de eigen medewerkers tekst en uitleg gegeven over de situatie. Daarbij zijn aanpassingen in de manier van werken aangekondigd die er toe moeten leiden dat Accon avm er financieel weer bovenop komt.

Guus Delger geschorst

Theo de Vries trad in september aan als interimbestuurder om het lek bij Accon avm boven te krijgen. Duidelijk was toen al dat Accon avm over 2020 verlies heeft geleden, maar de jaarcijfers zijn nog altijd niet bekendgemaakt. Nu blijkt dus dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Guus Delger zou op 8 november zijn geschorst tijdens een aandeelhoudersvergadering. ‘Mijn voorganger is eindverantwoordelijke voor de ontstane situatie’, laat De Vries weten. Accon avm stelt in een juridische procedure met de geschorste Delger verwikkeld te zijn geraakt. Bij de bestuurswisseling in september meldde Accon avm nog dat Guus Delger lid zou blijven van het bestuur, maar vanwege ziekte niet langer actief zou zijn als bestuursvoorzitter.

Correcties

De correcties bij Accon avm betreffen de winst- en verliesrekening en de balans. De herzieningen strekken zich ook uit over meerdere boekjaren, stelt De Vries. De omzet en kosten moeten worden gecorrigeerd. Ook de post eigen vermogen wordt beïnvloed door de herzieningen. Accon avm rapporteerde in zijn laatst gedeponeerde jaarrekening, over 2019, een solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) van 30 procent. Accon avm, dat bij huisbankier ING een rekening-courant en een kredietlijn van 10 miljoen euro heeft lopen en een bankgarantie van nog eens 2,5 miljoen euro, ligt onder de loep van de afdeling bijzonder beheer. De nog niet gepubliceerde jaarrekening van 2020 zal naar verwachting pas in december worden gepubliceerd.

Dit bericht wordt later mogelijk nog aangevuld. Accountancy Vanmorgen heeft Guus Delger benaderd, maar nog geen reactie ontvangen.