Hoe zit het met de aangepaste TVL Q4?

Het TVL-steunpakket voor het vierde kwartaal is door de plotselinge aanscherping van de coronamaatregelen al twee keer aangepast. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de veranderingen op een rij gezet.

De TVL Q4 vanaf 16 november geldt voor bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30% en het subsidiepercentage is 85% tot maximaal € 250.000. De maximale staatssteungrens is € 1,8 miljoen. De TVL voor de periode vanaf 26 november geldt eveneens bij minimaal 30% omzetverlies en biedt 100% subsidie tot maximaal € 550.000 (mkb) of € 600.000 (niet-mkb). De staatssteungrens ligt hier op € 2,3 miljoen.

Nog niet definitief

RVO wijst erop dat het alleen nog een aankondiging van gewijzigde steun betreft. ‘De aangepaste subsidieregeling voor TVL Q4 2021 is op 26 november naar de Europese Commissie (EC) gestuurd. De EC moet daar goedkeuring voor geven.’ Er zijn nu voor alle TVL-periodes samen 313.005 aanvragen van de 353.136 toegekend. Er zijn er 171.077 definitief vastgesteld.