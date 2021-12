D66 en CDA breken lans voor TVL voor starters

Het nieuwe steunpakket van de overheid voorziet niet in TVL-steun voor starters. Dat vinden D66 en CDA oneerlijk; ze gaan er deze week in de Tweede Kamer voor pleiten om ook starters een tegemoetkoming in de vaste lasten te geven.

D66-Kamerlid Romke de Jong laat tegenover BNR weten dat het niet eerlijk lijkt dat er wel voor NOW wordt gekozen voor starters met een nieuwe referentiemaand (september) en niet voor TVL. De Kamer debatteert woensdag over de steunmaatregelen.

Voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL schaart zich achter het standpunt. ‘Ook in de vorige rondes was er weinig aandacht voor starters, de reden is dat men uitvoeringsdruk ervaart bij de RVO die het met uitvoeren is belast. Starters zijn immers niet allemaal op dezelfde dag begonnen, zijn afkomstig uit allerlei verschillende sectoren, het zijn lastige uitvoeringen en men is bang voor fraude.’