Lockdown raakt zzp’er veel harder dan werknemer

De coronamaatregelen hebben een veel grotere impact op zelfstandigen dan op werknemers. In de eerste lockdown zijn zzp’er gemiddeld ruim vijf uur minder gaan werken; werknemers verloren maar een uur werktijd, zo analyseren economen van de Universiteit van Leiden, bericht het FD.

De krant verwijst naar een artikel op de site van het economenvakblad ESB. Hoogleraar Olaf van Vliet geeft aan dat de weerslag van de coromamaatregelen op de anderhalf miljoen zelfstandigen nu voor het eerst in kaart is gebracht. Het verlies aan uren en inkomen zou veel groter zijn dan tijdens de kredietcrisis en de eurocrisis.

Tozo vervallen

De economen hebben de lockdowns in 2020 en de eerste helft van 2021 belicht. Die geven voldoende informatie om aan te nemen dat ook de huidige lockdown voor problemen zorgt bij zelfstandigen, terwijl de Tozo-regeling sinds 1 oktober is vervallen. Een zzp’er in nood kan immers makkelijk bij een werkgever aan de slag, was het idee.

Zzp’ers kunnen nu alleen nog een beroep doen op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen (bbz), die alleen wordt verstrekt als een bedrijf levensvatbaar is.

De maatregel was voor de Werkvereniging – belangenbehartiger van de ‘modern werkenden’, reden om een proces te starten tegen de staat: bedrijven krijgen immers wel steun om werknemers door te betalen als hun omzet inzakt, zonder dat de levensvatbaarheid een rol speelt.

15% minder uren

Een zelfstandige werkt normaal gesproken gemiddeld 34,4 uur per week, tegen 27,5 uur voor een werknemer. Door de coronamaatregelen is het aantal uren bij zzp’ers met 15,2% ingezakt, terwijl werknemers maar 4,4% minder zijn gaan werken. Grootste terugval maakt de cultuur- en recreatiesector: van gemiddeld dertig naar twintig uur. Bij de zakelijke dienstverlening valt de klap mee. Dat komt volgens de onderzoekers omdat deze zelfstandigen meer diensten online zijn gaan aanbieden.

Opleidingsniveau maakt ook verschil: voor de middelbaar en hoog opgeleide zelfstandige kostten de eerste lockdowns de meeste uren, maar dat herstelt zich na medio vorig jaar. De lager opgeleide zelfstandigen uren krijgen nu juist grotere klappen.

Bron: FD