Overname Accon avm door Flynth lijkt zo goed als rond

De overname van Accon avm door Flynth is waarschijnlijk niet ver weg meer. De beide accountantskantoren hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afgelopen vrijdag om toestemming gevraagd voor de overname.

Dat blijkt uit een melding bij de toezichthouder die door het FD is opgemerkt. Zo’n stap is doorgaans een van de laatste hobbels in een overnameproces, dat binnen enkele weken afgerond kan zijn. ‘De melding bij de ACM is het gevolg van de mededeling dat wij met Accon in gesprek zijn’, zegt een woordvoerder van Flynth tegen de krant. Accon avm wil helemaal niets zeggen over de voortgang en verwijst naar Flynth voor commentaar.

Roerige periode

Flynth en Accon avm lieten eind vorig jaar weten in overnamegesprekken verwikkeld te zijn. Een fusiebedrijf zou goed zijn voor een omzet van 223 miljoen euro en 2.150 medewerkers. Beide accountantskantoren hebben hun hoofdvestiging in Arnhem en zijn van oorsprong geworteld in de agrarische sector.

De overname van Accon avm door Flynth volgt op een bijzonder roerige periode voor beide accountantskantoren. Bij Flynth speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commisarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds.

De problemen bij Accon avm zijn veel groter. Het accountantskantoor presteert financieel al jaren ondermaats en bleek bovendien de afgelopen jaren cijfers te hebben gepresenteerd waar niets van klopte. Branchegenoot Mazars trok daarom een eerder afgegeven accountantsverklaring in. Topman Guus Delger werd ontslagen en er moesten als gevolg daarvan eind vorig jaar miljoenen worden afgeboekt bij het top 10-kantoor.