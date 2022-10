Frauderende oud-directeur Aegon krijgt taakstraf

Voormalig Aegon-directeur Paul V. heeft bij de rechtbank Amsterdam een werkstraf van 180 uur opgelegd gekregen in verband met faillissementsfraude. De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 75-jarige Voorburger. De rechtbank houdt echter rekening met zijn leeftijd, zwakke gezondheid en het feit dat het onderzoek zeven jaar heeft geduurd, meldt het FD.

Eerdere veroordeling

De oud-directeur van Aegon werd in 2006 al eens veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens verduistering van €18 miljoen bij zijn werkgever. V. werd daarna ook persoonlijk failliet verklaard, maar hield meer dan een half miljoen euro aan inkomsten buiten de boedel. Dat geld liet hij uitbetalen op een rekening van zijn broer, ontdekte de curator. Die deed aangifte, waarna de broers allebei werden aangeklaagd voor faillissementsfraude en witwassen.

‘Hardnekkige fraudeur’

“In deze zaak gaat het om een hardnekkige fraudeur die een groot deel van zijn familie betrekt bij de fraude”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. “De verdachten tonen geen zelfreflectie en de hoofdverdachte verklaart dat hij niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. Dit alles rekent het OM hem zwaar aan. Hij onttrekt maar liefst € 550.000 aan de boedel en wast daarnaast criminele gelden wit van een dikke 2,5 ton. ”

Broer

Tegen broer Hans V. had het OM een celstraf van twaalf maanden geëist. De rechtbank legt hem echter slechts een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op, aangezien het medeplegen van faillissementsfraude niet kon worden bewezen.

