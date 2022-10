Cel geëist tegen oud-directeur Aegon en broer wegens faillissementsfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. Een 75-jarige man uit Voorburg geldt als hoofdverdachte. Hij is oud-directeur bij Aegon en werd in 2006 al eens veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens verduistering van €18 miljoen bij zijn werkgever , meldt het FD.



Inmiddels wordt de man er onder andere van verdacht dat hij in de periode september 2008 tot en met maart 2018 goederen heeft onttrokken aan de boedel van zijn privé-faillissement. Het onttrokken bedrag bedraagt in totaal vermoedelijk circa € 550.000,-. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van € 257.620. Zijn broer, een 66-jarige man uit Overveen, is medeverdachte in deze zaak. Ook hij wordt van faillissementsfraude en witwassen verdacht, met dien verstande dat het bedrag dat hij vermoedelijk witwaste € 154.365 bedraagt.

Faillissementsfraude

De aangifte van een curator is de aanleiding geweest om samen met de FIOD een strafrechtelijk onderzoek te starten, meldt het OM. De faillissementsfraude bestaat uit het niet verantwoorden van baten en/of het onttrekken van goederen aan de boedel. “Buiten de curator om ontving de hoofdverdachte vermoedelijk via de bankrekeningen van de medeverdachte, salaris en pensioenbetalingen. Daarnaast wasten de verdachten vermoedelijk een gedeelte van de criminele gelden wit, welke gelden waren verkregen uit eerder gepleegde verduistering door de hoofdverdachte.”, aldus de officier van justitie.

“In deze zaak gaat het om een hardnekkige fraudeur die een groot deel van zijn familie betrekt bij de fraude. De verdachten tonen geen zelfreflectie en de hoofdverdachte verklaart dat hij niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. Dit alles rekent het OM hem zwaar aan. Hij onttrekt maar liefst € 550.000 aan de boedel en wast daarnaast criminele gelden wit van een dikke 2,5 ton”, aldus de officier van justitie.

Straf

Voor de hoofdverdachte vindt het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de enige passende straf, daarom werd drie jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Bij zijn broer houdt het OM rekening met het feit dat hij een schadevergoeding heeft betaald aan de curator en hij zodoende de belangen van benadeelde schuldeisers enigszins heeft gediend. Tegens hem eist het OM een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

(OM/FD)