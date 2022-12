SP Rotterdam heeft boekhouding niet op orde

Bij een steekproef door accountant PwC is gebleken dat de SP-fractie in Rotterdam niet alle uitgaven kan onderbouwen. De socialisten worden komend jaar gekort op hun budget.

De SP-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad ontving in 2021 een bedrag van 120.000 euro als vergoeding van kosten. PwC werd gevraagd de uitgaven van alle fracties te controleren. Een steekproef bij de socialisten bracht aan het licht dat 13 procent van de uitgaven niet onderbouwd kon worden. Omdat slechts 11.000 euro van de 120.000 euro is onderzocht, moet de SP- fractie 1.464 euro terugbetalen.

Fractievoorzitter Theo Coskun ontkent dat er sprake is van fraude. Hij stelt dat er bonnetjes zijn kwijtgeraakt in de roerige periode dat een deel van de Rotterdamse SP-fractie zich afscheidde en de nieuwe fractie Socialisten 010 vormde. ‘De vorige penningmeester heeft nog meegeholpen, met veel moeite hebben we nog aardig wat bonnetjes gevonden. Maar deze niet’, aldus Coskun in het Algemeen Dagblad.