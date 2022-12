Stevig verweer EY tegen tuchtklacht ‘klokkenluider’

De Accountantskamer mag zich gaan buigen over het langlopende conflict tussen voormalig partner Wouter van Gelderen en EY. Afgelopen maandag diende de zitting in de tuchtzaak die Van Gelderen aanspande tegen voormalig topman Coen Boogaart en bestuurslid Patrick Gabriëls. Het FD was erbij en meldt dat het accountantskantoor zich bij monde van advocaat Jan Garvelink stevig verweerde tegen de beschuldigingen van de voormalige EY’er.

Klokkenluidersmelding

Van Gelderen is al langer bezig met rechtszaken tegen het Big Four-kantoor, nadat de partnerovereenkomst met hem per 1 juli 2021 was opgezegd. De voormalig partner ziet zichzelf als klokkenluider die misstanden aan de kaak heeft gesteld. Vanaf eind september/begin oktober 2018 deed hij intern melding van een mogelijke overtreding van de mededingingswet door een collega, waarna er volgens hem ook intimidatiegedrag en oneigenlijke beïnvloeding van zijn kwaliteitsscore zouden hebben plaatsgevonden. Van Gelderen werd aan de kant gezet, volgens EY omdat hij onder de maat presteerde. De zaken in kort geding die hij aanspande liepen echter steeds vast op het arbitragebeding dat in zijn partnerovereenkomst was opgenomen.

Tuchtklacht

De (voormalige) EY-bestuurders die zich maandag bij de Accountantskamer moesten verantwoorden verweerden zich stevig. Dat topman Coen Boogaart niets gedaan zou hebben met de door Van Gelderen gemelde mogelijke overtredingen van de mededingingswet ontkende diens advocaat bijvoorbeeld ten stelligste: ‘Als dat zo zou zijn geweest, waren er meteen 17 zwaailichten aangegaan bij Boogaart.’

Bron:

EY grijpt tuchtklacht tegen oud-topman aan voor stevig weerwoord