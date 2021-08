‘Klokkenluider’: partner deelde ‘pipeline en strategie van EY’ met Accenture

De mogelijke overtreding van de mededingingsregels waarover een voormalig partner met EY overhoop ligt zou gaan om het delen van de ‘pipeline en strategie van EY’ met organisatieadviesbureau Accenture. Dat meldt Follow The Money (FTM), dat gespreksverslagen heeft ingezien die zijn ingebracht in een recent kort geding tussen EY en de voormalige partner.

De voormalige EY’er is al langer bezig met rechtszaken tegen het Big Four-kantoor, nadat de partnerovereenkomst met hem per 1 juli 2021 was opgezegd. FTM meldt dat het om Wouter van Gelderen gaat, die zich als partner bij EY Consulting richtte op Finance Transformation, Global Business Services en automation. De voormalig partner ziet zichzelf als klokkenluider die misstanden aan de kaak heeft gesteld. Vanaf eind september/begin oktober 2018 deed hij intern melding van een mogelijke overtreding van de mededingingswet door een collega, waarna er volgens hem ook intimidatiegedrag en oneigenlijke beïnvloeding van zijn kwaliteitsscore over FY18 (Fiscal Year 2018) zouden hebben plaatsgevonden. Van Gelderen werd aan de kant gezet, volgens EY omdat hij onder de maat presteerde. De zaken in kort geding die hij aanspande lopen tot nu toe echter steeds vast op het arbitragebeding dat in zijn partnerovereenkomst was opgenomen.

Accenture

FTM meldt nu dat de mededingingskwestie die de EY’er aan de orde probeerde te stellen betrekking heeft op het delen van de ‘pipeline en strategie van EY’ door een collega met organisatieadviesbureau Accenture (voorheen Arthur Andersen). Die melding zou intern voor onrust hebben gezorgd bij het accountantskantoor, blijkt uit gespreksverslagen die het onderzoeksplatform heeft ingezien. ‘We kunnen toch niet hebben dat […] wij straks een enorme boete krijgen,’ stelt hoofd juridische zaken Nicole Evers in maart 2020 tijdens een telefoongesprek met Van Gelderen en Coen Boogaart, voormalig topman van EY Nederland. Ook het plaatsvervangend hoofd juridische zaken wereldwijd Hervé Labaude zou hebben geoordeeld dat de ‘mededingingsrechtelijke componenten’ ‘heel serieus’ zijn.

Partner

De partner waarover Van Gelderen de melding deed staat hoger in de pikorde en zou er voor hebben gezorgd dat Van Gelderens beoordeling van goed (een ‘2’) naar ‘voldoet niet aan de verwachtingen’ (een ‘1’) ging. Daardoor werd hij ook 10% gekort op zijn maandelijkse vergoeding van ongeveer 45.000 euro. Van Gelderen meldde daarna bij hoger geplaatsten binnen EY dat er sprake was van intimidatie door de partner.

Een woordvoerder van EY Nederland wijst Follow the Money er desgevraagd op dat de rechter recent heeft geoordeeld dat partijen aan het arbitragebeding gebonden zijn. ‘Tegen deze achtergrond voelen wij geen behoefte om publiekelijk in te gaan op deze zaak.’

