Voormalig partner EY spreekt over misstanden, ziet zichzelf als klokkenluider

Een voormalig partner bij EY ving onlangs bot bij de voorzieningenrechter vanwege het arbitragebeding in zijn partnerovereenkomst, maar de weggestuurde accountant blijkt niet op te geven. Volgens de voormalige partner bij de adviestak moest hij vertrekken omdat hij een klokkenluidersmelding deed over misstanden bij EY. Het accountantskantoor zelf voert echter aan dat de man structureel onder de maat zou hebben gepresteerd.

Kort geding in mei

De EY’er vorderde in mei al in kort geding inzage in bepaalde stukken van EY ‘om zijn rechtspositie te bepalen in verband met de opzegging en een eventuele schadevergoeding’. EY had per 1 juli de overeenkomst heeft opgezegd. Om welke stukken het toen ging en wat precies de aard van het geschil tussen beide partijen was werd uit de uitspraak in kort geding niet helemaal duidelijk.

Nieuwe zaak: inzage in extern onderzoeksrapport

Nu blijkt dat de EY’er bij de rechtbank Rotterdam opnieuw inzage vordert in stukken, ditmaal in een extern onderzoeksrapport van Van Doorne Advocaten dat na de klokkenluidersmelding is opgesteld. De voormalige partner kreeg naar eigen zeggen alleen een half weggelakte samenvatting te zien en eist nu inzage in het hele rapport. Daar zou volgens hem uit kunnen blijken dat sprake is van een ‘ijsberg’ aan misstanden die EY onder het tapijt zou willen schuiven.

Klokkenluidersmelding over misstand

NRC was maandag bij de zitting en meldt dat de man een collega die eveneens partner is van meerdere zaken beschuldigd. De belangrijkste daarvan is het mogelijk overtreden van mededingingsregels. ‘Mijn werk is het adviseren van cfo’s van multinationals, van grote ondernemingen. Ik wil helemaal niet te boek staan als klokkenluider. Maar er is een misstand en de waarheid moet boven tafel komen.’

Gekort op salaris

Waaruit de beschuldiging precies bestaat is maandag niet duidelijk geworden. Wel stelde de voormalige EY’er dat hij na zijn melding verkeerd is behandeld. Topman van EY Nederland Coen Boogaart, die tevens zijn mentor was, zou hem hebben geadviseerd de kwestie te laten rusten. Toen hij dat niet deed werd zijn jaarlijkse beoordeling volgens de voormalige EY’er negatief bijgesteld en werd er flink op zijn salaris gekort.

Standpunt EY

EY stelt zich, net als bij de vorige zaak, op het standpunt dat de voormalige partner is gebonden aan het arbitragebeding. Door meerdere zaken aan te spannen zou hij op publiciteit hopen, om op die manier een betere financiële regeling af te dwingen.

Bron: NRC