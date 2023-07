Forse stijging gemelde ongebruikelijke transacties bij FIU, accountants melden juist minder

De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.

In totaal zijn er in 2022 bijna 1,9 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.953 verschillende instellingen. Een jaar eerder werden ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 meldingsplichtige instellingen.

Meldergroepen

Er zijn bijna tweeduizend instellingen die afgelopen jaar tenminste één melding gedaan hebben. Variërend van makelaars, accountants, en crypto-dienstverleners tot aan trustkantoren, banken en casino’s. In totaal zijn er momenteel 29 verschillende soorten meldingsplichtige instellingen.

Accountants melden minder

Verreweg de meeste meldingen worden door banken en betaaldienstverleners gedaan. Accountants maakten vorig jaar 2.233 keer melding van een ongebruikelijke transactie. Die meldingen werden door 397 accountants(kantoren) gedaan. 461 transacties daarvan werden uiteindelijk na nader onderzoek door de FIU ook verdacht verklaard. De stijging in het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is niet aan accountants te danken. Die melden juist minder vaak, want in 2021 werden nog 2741 meldingen door accountants gedaan. Dat leidde ook tot fors minder door accountants gemelde ongebruikelijke transacties die uiteindelijk verdacht werden verklaard: van 1107 transacties in 2021 tot 461 een jaar later.

Verdachte transacties

In totaal verklaarde FIU-Nederland in 2022 91.893 transacties verdacht, verdeeld over 16.213 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De totale waarde van deze transacties bedroeg bijna dertig miljard euro.

Jaaroverzicht 2022