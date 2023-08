Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete, minister Kaag: zorgelijk

Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt. De toezichthouder heeft aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete wordt. Dat heeft de Volksbank vrijdag bekendgemaakt bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2023.

‘Tekortkomingen herstellen’

De Volksbank heeft van DNB te horen gekregen dat uiterlijk op 1 april volgend jaar de “systematische integriteitsrisicoanalyse” van de bank op orde moet zijn. “DNB heeft tevens haar voornemen aangekondigd een procedure te starten om een bestuurlijke boete op te leggen”, meldt de genationaliseerde bank. De Volksbank is hier nog niet eerder over op de vingers getikt. “We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen”, reageert topman Martijn Gribnau. “We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.”

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). De Rabobank kreeg in 2018 een dwangsom van 500.000 euro opgelegd vanwege het overtreden van de regels. Dat bedrag moest in 2021 worden betaald omdat de procedure toen nog niet voldoende was verbeterd.

Kamerbrief minister Kaag

Minister Kaag van Financiën heeft vrijdag ook een Kamerbrief gestuurd over de kwestie. De minister schrijft onder anderen: ‘De aanwijzing van DNB aan de Volksbank vind ik zorgelijk. Banken hebben een belangrijke poortwachtersfunctie bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Het is een verantwoordelijkheid van banken, dus ook van de Volksbank, om deze taak serieus te nemen en naar behoren te vervullen. Dat DNB de afgelopen jaren de Volksbank vaker heeft gewezen op tekortkomingen in de naleving van de Wwft, versterkt het beeld dat er een grote opdracht ligt bij de bank om dit structureel te verbeteren en dat meer urgentie en aandacht bij de bank vereist is. De Volksbank heeft aangegeven dat het succesvol afronden van dit verbetertraject één van haar grootste prioriteiten is voor dit jaar en volgend jaar. Ik onderstreep het belang hiervan.’

(ANP/Rijksoverheid)