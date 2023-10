Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen

ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter.

De stichting was de afgelopen tijd bezig met het inzamelen van geld voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Geen verhoogd witwasrisico

Volgens de rechter zijn er geen “aanwijzingen dat de stichting zich niet (alleen) met goede doelen bezighoudt, aan het witwassen is of ander risicogedrag vertoont.” Ook het argument van de bank dat transacties via Marokko risicovol zijn gaat niet op, want “Marokko is op dit moment geen hoog risicoland”, aldus de rechter. “De vraag rijst in dit verband of ING niet te hoge eisen aan de stichting stelt. Zij hamert immers alsmaar op het verhoogde risico dat er op dit moment niet meer is.”

Wel geeft de rechter aan dat de stichting te groot is geworden om met vrijwilligers te werken en dat die verder moet professionaliseren vanwege het grote aantal donaties. De stichting zamelde het geld voor Marokko onder meer in met cabaretier Najib Amhali en haalde in september in een paar dagen tijd zeker 900.000 euro op. De stichting wordt geleid door Mourad Baddhou.

“Stichting Najiba is erg blij dat er recht is gesproken”, reageren advocaten Lisa Jie Sam Foek en Jasper Hagers. “Ook de rechter is gebleken dat de intenties van voorzitter Mourad Baddhou oprecht zijn en dat het bestuur zijn uiterste best doet om de stichting nóg verder te professionaliseren.”

(ANP)