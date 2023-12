Tuchtklacht tegen notarissen in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

Het Notarishuys in Veldhoven staat in het middelpunt van een grootschalige fraudezaak, waarbij een boekhouder veertien jaar lang ongestoord miljoenen euro’s wist te ontvreemden van de rekening van het kantoor. De zaak heeft nu een nieuwe wending genomen, aangezien twee notarissen van het kantoor voor de tuchtrechter moeten verschijnen.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) denkt dat de twee mogelijk beroepsnormen hebben geschonden door inadequaat toezicht te houden op de rekening waar het geld van klanten werd bewaard, meldt het Eindhovens Dagblad.

Fraude boekhouder

De boekhouder, een 54-jarige man uit Nuenen, bekende in september vorig jaar dat hij meer dan drie miljoen euro had verduisterd. Dat gebeurde onder meer via de derdengeldenrekening van Notarishuys. De fraude vond plaats tussen 2008 en augustus vorig jaar. De man bleek een schaduwboekhouding bij te houden en kon onopgemerkt geld wegsluizen naar rekeningen waar hij controle over had. Daarmee leidde hij een behoorlijk luxeleven, bleek al snel. Het onderzoek van justitie is inmiddels afgerond. Hoe de zaak strafrechtelijk wordt afgedaan is nog niet bekend.

Tuchtklacht

De boekhouder handelde voor zover bekend op eigen houtje. Toch wil toezichthouder BFT nu dat de tuchtrechter oordeelt over mogelijk verwijtbaar handelen van de notarissen, aangezien er tekorten op de rekening zijn ontstaan. Directeur Yolanda de Groot van het BFT benadrukt dat volgens de wet geen tekort mag ontstaan op een derdengeldenrekening, zelfs niet als het later wordt aangevuld.

De notarissen Henk van Kruijsdijk en Jacqueline Siem a Sjoe-Erdkamp moeten binnenkort voor de Bossche Kamer voor het notariaat verschijnen. Dan zal moeten blijken of de tuchtrechter oordeelt dat het kantoor nalatig is geweest in het voorkomen van de fraude. Advocaat Jurjan Geertsma van Notarishuys stelt dat de notaris ‘ook het slachtoffer is van geraffineerde fraude’. Het kantoor laat weten alle medewerking aan het onderzoek te hebben verleend en ‘alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van deze procedure’.