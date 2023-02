Nuenense boekhouder stak ruim drie miljoen in eigen zak

Een boekhouder uit het bij Eindhoven gelegen Nuenen heeft jarenlang gefraudeerd bij een notariskantoor in Veldhoven, meldt het Eindhovens Dagblad. Hij wist ongezien ruim drie miljoen euro over te boeken naar zijn eigen bankrekening. Het geld ging onder meer naar een keten van golfwinkels.

De 53-jarige man was boekhouder en administrateur van Notarishuys Veldhoven en gebruikte de derdengeldenrekening vanaf 2008 gedurende veertien jaar om zichzelf te verrijken. Naast zijn betrekking bij het notariskantoor had hij het eigen financieel mkb-adviesbedrijf AB+ in Eindhoven. Het verduisteren verliep zo gesmeerd dat de man overmoedig raakte en met name in 2020 veel geld achteroverdrukte; in dat jaar neemt hij de keten van golfwinkels Golfplaza over. Die keten is begin deze maand failliet verklaard omdat het Notarishuys via Golfplaza de verdwenen miljoenen probeert terug te halen. Zo is beslag gelegd op de voorraad golftassen en kleding, waarna de boekhouder faillissement aanvroeg. 44 mensen zijn hun baan kwijt.

Simpele fout

Een half jaar terug werd de boekhouder-fraudeur ontmaskerd door de Rabobank. Die raakte achterdochtig toen de man een bedrag naar zijn eigen zakelijke rekening over wilde maken met als naam van de begunstigde ‘de Belastingdienst’. Maar die naam was geen match met het rekeningnummer. Het Notarishuys voelde hem aan de tand en de man bekende; onder meer het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is ingeschakeld. Notarishuys claimt inclusief rente een kleine 3,7 miljoen euro van de man.

Penningmeester van de golfclub

De vrouw van de fraudeur heeft ook jaren voor het notariskantoor gewerkt, maar zegt nooit op de hoogte geweest te zijn van de trucs van haar echtgenoot, die volgens het dagblad meerdere Porsches bezat en ook penningmeester was van Golfclub Riel in Geldrop. Die functie raakte hij kwijt na het faillissement van Golfplaza; een deel van de miljoenen zou in de club zijn gestoken, al is uit boekenonderzoek tot nu toe niet van dubieuze transacties gebleken.

De NOAB gaat ook onderzoek doen: AB+ staat er op de ledenlijst.

