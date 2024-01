BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien. Dat beeld komt ook terug in een enquête die in 2023 is uitgezet onder een selectie administratiekantoren.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is de onafhankelijke integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen, zoals accountants- en administratiekantoren.

Opleidingsverplichting Wwft

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat de instelling ervoor moet zorgen dat werknemers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken bekend zijn met de bepalingen van de Wwft, in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren. “Dit betekent dat de instelling bijvoorbeeld aan haar werknemers een opleiding aanbiedt. De risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering zijn voortdurend in beweging. Het is daarom belangrijk dat instellingen niet alleen hun kantoorbeleid en -procedures maar ook de aanwezige kennis op peil en actueel houden”, waarschuwt het BFT.

Veel instellingen voldoen niet aan opleidingsverplichting

De toezichthouder voert jaarlijks deelonderzoeken uit waarbij meerdere uitvragen worden gedaan aan instellingen om vast te stellen of specifieke verplichtingen uit de Wwft worden nageleefd. De uitkomsten daarvan maken duidelijk dat er qua kennis nog veel moet worden verbeterd, constateert het BFT: “In 2022 en 2023 hebben wij bijvoorbeeld een aantal instellingen gevraagd naar de wijze waarop zij aan de opleidingsverplichting voldeden. In 2022 betrof het 28 middelgrote accountantskantoren en belastingadviseurs een en in 2023 60 kleine(re) administratiekantoren. De uitkomsten van deze deelonderzoeken bevestigen het beeld van het BFT dat met name kleinere instellingen niet voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting. Instellingen die niet aan de opleidingsverplichting voldeden hebben een hersteltermijn gekregen. Het BFT monitort deze kantoren tot ze aan de opleidingsverplichting hebben voldaan.”

Op de eigen site geeft het BFT tips voor het voldoen aan de opleidingsverplichting.