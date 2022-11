FIOD vond tonnen cash bij Jumbo-baas, KPMG onderzoekt sponsorcontracten

Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.

Eerder werd al bekend dat er grote sommen contant geld waren aangetroffen bij verdachten in de zaak, maar het was nog niet bekend bij wie. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Van Eerd zulke grote contante geldbedragen in zijn woning bewaarde. Zowel het OM als de Jumbo-topman geven geen commentaar.

Witwasonderzoek

In het kader van een groot witwasonderzoek deden FIOD en politie in september verschillende invallen, waaronder bij de woning van Van Eerd. Het witwasonderzoek is gericht op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, bevestigde het OM toen. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Na ongeveer een week werd de Jumbo-topman weer vrijgelaten, maar hij geldt nog wel als verdachte. Hoofdverdachte en spil in het onderzoek is autohandelaar Theo E., een voormalige motorcrosser met twee witwasveroordelingen op zak. Naast Van Eerd en de nog steeds vastzittende E. zijn er zeven andere verdachten in de zaak.

Onderzoek KPMG

Het FD weet ook nog te melden dat KPMG inmiddels in opdracht van de raad van commissarissen van Jumbo onderzoek naar de sponsorcontracten van de supermarktketen in de auto- en motorsport. Advocatenkantoor Allen & Overy heeft daarnaast onderzocht of Jumbo strafrechtelijk gevaar loopt, daarvan zou geen sprake zijn.

Bron: FD