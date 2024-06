NBA verbaasd over reactie SRA op brief examenfraude

Het NBA-bestuur is verbaasd over de stevige kritiek van de SRA op de oproep van de beroepsorganisatie aan reguliere vergunninghouders om intern te onderzoeken of er sprake kan zijn geweest van examenfraude.

Regulier vergunninghoudende accountantsorganisaties ontvingen in april een brief van de NBA waarin de beroepsorganisatie de kantoren opriep onderzoek te doen als het vermoeden bestaat dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden rondom de verplichte kennistoets. De brief zou naar ruim honderd kantoren zijn gestuurd. Niet alle reguliere vergunninghouders zijn aangeschreven. De grens lag bij kantoren waar meer dan drie externe accountants werken. De NBA is met de brief zijn boekje te buiten gegaan, zo reageerde SRA-voorzitter Diana Clement. Volgens Clement heeft de NBA geen goed beeld van wat er bij kleinere accountantsorganisaties speelt en komt de brief voort uit de wens van de NBA om meer zeggenschap over kantoren en verordenende bevoegdheden te krijgen.

NBA verbaasd over kritiek SRA

De NBA is verbaasd over de kritiek van de SRA. Volgens de beroepsorganisatie is er afstemming geweest en was de SRA in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van de brief. Afgelopen week organiseerde de NBA een vragenuur voor reguliere vergunninghouders. In de Q&A naar aanleiding van het vragenuur valt te lezen dat de NBA vindt dat de SRA alle gelegenheid heeft gehad om eventuele opmerkingen op voorhand nog in te brengen, zodat er nog tijd was om met de opmerkingen rekening te houden. De SRA had de bezwaren zowel in het overleg van het kernteam van het platform reguliere vergunninghouders als per e-mail kunnen uiten, aldus de beroepsorganisatie.

Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de NBA en SRA om de lucht op dit punt weer te klaren.