NBA schaft verplichte periodieke kennistoets af na fraudegevoeligheid

De NBA beëindigt de verplichte periodieke kennistoets voor accountants, meldt het FD. De toets, die sinds 2014 onderdeel was van het stelsel van permanente educatie, wordt voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen ingezet en dan uitsluitend klassikaal.

Aanleiding is onder meer de grote fraudegevoeligheid van de online toets en de brede kritiek binnen de beroepsgroep.

De kennistoets bestond uit een tweejaarlijks meerkeuze-examen en moest borgen dat accountants hun vakkennis op peil houden. In de praktijk blijkt de toets echter gevoelig voor misbruik. Tijdens de fraudeaffaire rond toetsfraude bij grote accountantskantoren kwam aan het licht dat antwoorden op grote schaal werden gedeeld. Dit leidde onder meer tot hoge boetes voor KPMG, Deloitte, PwC en EY door de Amerikaanse toezichthouder PCAOB en tot verscherpt toezicht door de AFM.

Consultatie

De NBA trok de toets in 2023 al tijdelijk in en startte een evaluatie. Uit die consultatie bleek dat de achterban sterk verdeeld was: ongeveer 45% van de ruim 2500 reagerende accountants vond de toets een geschikt meetinstrument, terwijl een even grote groep dat juist niet vond. De toets werd bovendien breed bekritiseerd vanwege de omvang, het meerkeuzekarakter en het beperkte verband met professionele oordeelsvorming in de praktijk.

Geen afschaffing

Hoewel de periodieke verplichting nu verdwijnt, wordt de kennistoets niet volledig afgeschaft. De NBA houdt de mogelijkheid open om de toets situationeel in te zetten, bijvoorbeeld wanneer de AFM tekortkomingen signaleert of wanneer bij specifieke groepen sprake is van een kennistekort. In die gevallen zal examinering klassikaal plaatsvinden. Volgens de beroepsorganisatie is het uitgangspunt echter dat deze ‘stok achter de deur’ zo min mogelijk hoeft te worden gebruikt.

Bron: FD