FD: afschaffen NBA-kennistoets geen garantie voor betere kwaliteit

Het Financieele Dagblad vindt het schrappen van de verplichte NBA-kennistoets voor accountants ‘een rigoureuze stap’ en pleit voor behoud van de toets. Het afschaffen van de toets is volgens de krant geen garantie op betere kwaliteit.

De NBA schrapt de gewraakte en impopulaire toets nadat de afgelopen jaren een grootschalige fraude aan het licht kwam. Accountants bleken antwoorden te delen. Op de laatste dag van 2025 maakte de beroepsorganisatie bekend de kennistoets, die eens in de twee jaar verplicht was voor openbaar accountants, volledig te schrappen.

Geen draagvlak

Binnen de beroepsgroep werd het besluit met gejuich ontvangen. Accountants klaagden al langer over de opzet van de toets, die bestond uit veertig meerkeuzevragen met vaak meerdere plausibele antwoorden en ruimte voor verschillende interpretaties. Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer waarschuwde eerder in het FD dat het ontbreken van draagvlak voor zo’n toets kan leiden tot ongewenst gedrag.

Volgens het FD betekent het afschaffen van de toets echter niet dat de NBA het borgen van kwaliteit loslaat. In plaats van de algemene kennistoets komt er een nieuwe, gerichte toets die kan worden ingezet bij specifieke groepen accountants. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de NBA vermoedt dat er een kennisachterstand bestaat op een bepaald thema, of wanneer toezichthouder AFM daar aanleiding toe ziet.

Klassikaal

De nieuwe toets zal klassikaal worden afgenomen, wat de kans op fraude moet verkleinen. Mogelijke onderwerpen zijn onder meer duurzaamheidsverslaggeving en frauderisicoanalyse. Het FD wijst erop dat een vergelijkbare ontwikkeling ook in het Verenigd Koninkrijk zichtbaar is, waar accountantsorganisatie ACCA besloot online examens te vervangen door klassikale toetsen. In tegenstelling tot Nederland blijven die toetsen daar wel een vast onderdeel van het opleidingsprogramma.

Het FD roept de vraag op waarom in Nederland niet is gekozen voor een verbeterde toets voor alle openbaar accountants. Van hen wordt immers verwacht dat zij structureel kritisch reflecteren op hun eigen handelen en actief werken aan kwaliteitsverbetering. De sector overheerst nu vooral opluchting over het verdwijnen van de ‘gehate’ toets, maar of het inzetten op zelfreflectie en selectieve toetsing daadwerkelijk leidt tot betere kwaliteit, zal volgens het FD pas in de praktijk blijken.

Bron: FD