Agnes Koops: ‘Accountants moeten elkaar niet zo publiekelijk afvallen’

Agnes Koops-Aukes, de voormalige topvrouw van PwC, is teleurgesteld in de neiging van accountants elkaar publiekelijk te bekritiseren. Ze doelt op de NBA die na de examenfraude de namen eiste van betrokken accountants om hen voor de tuchtrechter te brengen.

Koops (56) zegt dit in de rubriek ‘Diner met het FD’, waarin de krant uit eten gaat met topmensen uit het bedrijfsleven. Over de examenfraude bij PwC zegt ze dat de impact op de organisatie enorm was. Tweeënhalf jaar lang verkeerde PwC in een staat van wantrouwen en verlamming. Medewerkers werden forensisch onderzocht, mailboxen doorgelicht, collega’s ondervraagd. De duur van het onderzoek stond volgens haar nauwelijks meer in verhouding tot de overtredingen, terwijl de organisatie wel gegijzeld raakte door het proces.

Pak de telefoon

Hoewel Koops bewust weinig wijn dronk om niet te loslippig te worden, slaagde de journalist erin haar toch wat scherpe observaties over de sector te ontlokken. De vertrokken topvrouw vindt dat accountants elkaar publiekelijk minder moeten bekritiseren. Ze doelt op de NBA die na de examenfraude de namen eiste van betrokken accountants om hen voor de tuchtrechter te brengen. PwC weigerde, omdat intern al sancties waren opgelegd. Het gevolg: opnieuw negatief nieuws, ditmaal veroorzaakt door interne verdeeldheid. Volgens Koops-Aukes had de sector hier anders kunnen handelen. Minder via de media, meer via direct overleg: pak de telefoon. Door elkaar openlijk af te vallen, heeft de accountancy zichzelf beschadigd.

Cultuurwinst verdampt

Wat haar het meest steekt, is dat de fraude een cultuurverandering ondermijnde waar jarenlang aan was gewerkt. Eerdere kritiek van de AFM had er rond 2013 toe geleid dat de accountantspraktijk angstig en verkrampt werd, had PwC met succes ingezet op leren, verbeteren en professioneel zelfvertrouwen. De fraude gooide dat proces abrupt terug. “Mensen waren weer bang om fouten te maken,” aldus Koops-Aukes.

Niet weggepromoveerd

Koops stond van 2022 tot eind 2025 aan het hoofd van PwC Nederland. Dat zij geen tweede termijn ambieert, leidde tot speculaties, zeker na de boete van €3 mln die PwC kreeg wegens examenfraude. Op sociale media werd gesuggereerd dat haar nieuwe rol (global chief commercial officer) een verkapte degradatie zou zijn. Die lezing wijst Koops resoluut van de hand. Ze was toe aan iets nieuws, zegt ze, en wilde voorkomen dat ze “te veel in zichzelf zou gaan geloven”.

