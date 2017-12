Boete AFM voor niet melden stemrechten in beursgenoteerd fonds

De AFM heeft bekendgemaakt dat op 14 december een bestuurlijke boete van €50.000 is opgelegd aan een man die meerdere keren heeft nagelaten melding te doen van een wijziging in zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds. Daardoor passeerde hij een drempelwaarde. Dit is een overtreding van artikel 5:38, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De overtreding

Wanneer een belegger de beschikking krijgt of verliest over een aandelenbelang, stemrechten of een shortpositie in een beursgenoteerd fonds, waardoor hij een drempelwaarde passeert (van bijvoorbeeld 3, 5 of 10%), moet hij dit onverwijld aan de AFM melden. De AFM neemt deze gegevens op in het openbare ‘register substantiële deelnemingen en bruto shortposities’. Doel van de meldingsplichten is het bevorderen van transparantie over wie welke belangen heeft en wie welke invloed kan uitoefenen binnen beursgenoteerde ondernemingen. Die transparantie is van belang voor (potentiële) beleggers en de ondernemingen zelf.

Niet openbaar

In de zaak waarin de boete is opgelegd, heeft de overtreder op meerdere momenten niet voldaan aan zijn verplichting om onverwijld melding te doen van het passeren van een drempelwaarde ten aanzien van zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds. Omdat de AFM heeft besloten om, in afwijking van de hoofdregel, de persoonsgegevens van overtreder niet openbaar te maken, kan de AFM ook niet bekend maken welk fonds het betreft en geen verdere achtergronden over de zaak geven.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €50.000 passend. Voor de overtreding gold aanvankelijk een basisbedrag van €500.000, wat later is verhoogd tot €2.000.000. De AFM komt in dit geval uit op een samengesteld basisbedrag van €670.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van dit basisbedrag. Wel is de boete op grond de financiële draagkracht van de overtreder en een algemene toets aan de evenredigheid verlaagd tot €50.000.